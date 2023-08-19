李玟生前錄音檔控訴《好聲音》製作方污辱 引起網友大不平

【文．楊紫柔】

今年7月離世的李玟，人離開了，新聞卻不斷發燒。近來，網上流出疑似《中國好聲音》錄音檔，李玟在音檔中控訴被不公平對待，消息一出，引起網友的聲援，母公司星空華文股價應聲倒地，而李玟大姊和二姐的回應似乎也可以看出一些端倪。

流出的《中國好聲音》錄音檔裡，李玟邊哭邊控訴說，自己為了音樂、為了愛音樂的小朋友，連合約價碼都不清楚就答應邀約，即便揹著不定時炸彈（乳癌）且只能單腳站立（腿傷），仍要出席錄製節目，但靠近決賽時，到錄影前10天都還不知道賽制，公布後發現對自己戰隊不公平，可以給拿73分的學員一次機會，88.3分的卻無法，要求節目組解釋遊戲規則。結果，李玟哭訴在錄影時被導演威脅離場，否則就要叫保安，導演更抓著衣服想要拉她下台，直言「28年從來沒有聽過有一個人這樣跟我說話！」，後續導演故意CUE走學員，獨留李玟硬撐，最後跌坐在地，她氣憤地說「做一個歌手28年，站在台上被人侮辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎？」、「我沒想到他們是一群壞人」！她激動抗議製作單位「有問題請他們把我抬走，我現在要暫時坐在這裡冷靜一下，他們有問題，找人來把我抬走好嗎」、「就是因為我們人少，沒有這第五個機會」。

消息一出登上微博熱搜排行榜，許多人揚言要抵制電視台以及製作單位，結果《中國好聲音》的母公司星空華文股價暴跌，收盤時，公司股價大跌23.4%，半日蒸發近百億港元（約新台幣400億）。《中國好聲音》也在17日晚間發出聲明表示「近日，部分自媒體帳號在網路平台散布經惡意剪輯的錄音『李玟生前控訴《2022中國好聲音》』，是對逝者的不尊重，也嚴重損害節目形象，我方表示強烈譴責。作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。」，這樣的說法讓網友們更顯不滿，紛紛留言「逝者不能開口反駁，話都讓他們說了去」、「他們單方面說誤會已消除就真的消除了嗎」。

對此，李玟大姊李秋林表示「事實CoCo在影片裡面都說了，我們就不回應了」；李玟二姊李思林回應「很抱歉，我們還在失去親人的痛苦中，需要時間和空間去痊癒，暫時無法留意或回答外面的流言蜚語」。