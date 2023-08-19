灑豆成金 大陸年輕人熱衷買「小金豆」

聯合新聞網／ 獨家報導
國際金價走弱，但大陸年輕人買小金豆的熱情走強。 取自央視
國際金價走弱，但大陸年輕人買小金豆的熱情走強。 取自央視

【文．宋秉忠】

在聯準會的高利率政策下，美元持續走強、黃金持續走弱，但也擋不住大陸年輕人投資「小金豆」的熱潮；據「央視」財經頻道報導，近來，不少大陸黃金飾品品牌開始推出迷你金、金豆豆、金瓜子等產品，重量多為1克，價格一般為500多元人民幣（約台幣2200元,下同），而購買者多為年輕人。

近日搜索大陸社交平台可以發現，許多網友把自己購買的小克重黃金拍成照片或視頻分享出來，有人攢的金豆子已經裝滿了透明玻璃瓶；評論區也經常有「攢錢不如攢金豆」、「買基金不如買金豆」的言論。

「小金豆」通常是指重量在1克左右的黃金，目前市場行情普遍在500元左右，與幾十克、上百克的金條相比，1克的金豆降低了購買門檻，給了想投資黃金的年輕群體進場的機會。

央視記者15日走訪北京某購物中心一層售賣黃金飾品的門店，有銷售人員說，最近店裡有不少消費者前來諮詢金豆，認為黃金保值，可以隨時變現，1克金豆幾百元，大家也比較認可。

以下是訪談內容：

銷售人員：好多年輕人每個月或每個禮拜買一顆攢著，金價都是跟著大盤走。

記者：1克的價格大概是多少？

銷售人員：527元，不需要另加手工費。

記者：我攢多了想出手的話，變現管道是什麼？

銷售人員：有指定的門店可以變現，或者有些首飾回收的地方也可以，我們自己也做。

大陸目前投資小重量黃金主要是年輕人，《2021中國黃金珠寶消費調查白皮書》顯示，在金店消費群體中，25歲至35歲的顧客占比已超七成；其中，電商平台更成為年輕人買金的重要管道，小克重黃金產品走紅後，不少珠寶商都在電商平台推出「金豆子」、「金瓜子」等商品。

另據大陸國家統計局資料顯示，從黃金首飾消費的產品類別來看，消費者更傾向于購買輕量產品，並且按克重計價產品銷量的增幅顯著高於按件計價產品。

不過，強勢美元是投資黃金最大的風險，國際金價於3月13日降到本次投資波段的新低點1884.93美元/盎司，8月18日，現貨黃金漲到1892.52美元/盎司；COMEX期金主力合約更漲至1921.6美元/盎司。

因應市場需求，大陸黃金商家紛紛推出各式輕量產品。 取自央視
因應市場需求，大陸黃金商家紛紛推出各式輕量產品。 取自央視

但最近公布的就業及通膨數字，提升了投資者對聯準會進一步加息的預期，目前，投資者都在等聯準會主席鮑威爾於8月25日在懷俄明州傑克遜霍爾舉行的全球央行年會上就經濟前景發表的講話。

分析師認為，黃金近期的小幅反彈只是因為美元從高點回落，唯有在美元需救在某個時候轉向看跌，黃金才會重新受到投資人重視；因此，黃金還要在1900美元以下的價位持續多久，主要還是看美元走勢。

不過，全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust報告稱，其持有量再次減少6.93噸，降至2020年1月以來的最低點，反映出黃金投資者的看跌情緒。

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