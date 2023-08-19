4歲女孩命喪手術台 廈門醫院穿刺操作失誤

聯合新聞網／ 獨家報導
廈門大學附屬第一醫院出現嚴重醫療疏失，讓「規培生」操刀手術，卻失誤穿刺小孩心臟，直接死於手術台上。 引自微博
廈門大學附屬第一醫院出現嚴重醫療疏失，讓「規培生」操刀手術，卻失誤穿刺小孩心臟，直接死於手術台上。 引自微博

【文．陸懷恩】

據《海峽都市報》報導，廈門市民劉先生近日反映，小孩今年5月在廈門大學附屬第一醫院做骨髓穿刺微創手術時，因操作失當，刺穿小孩心臟，導致孩子直接死在手術台上。

女童父親劉先生向該報透露，「當日做手術前，我們夫妻特別囑咐值班醫生要親手做，為此親手將女兒抱給值班醫生，一再囑咐，後來醫生也答應了，但當時做手術的並非值班醫生，而是交給『規培生』去做。第一個規培生紮到心壁，位置不對；接著第二個規培生打針，又紮到心包，位置距實際位置偏差十幾公分。」

「規培生」由醫院管理，比一般實習醫師要求更嚴。女童父親劉先生拿出檢測機構出具的司法鑒定意見書說，醫院過錯是主要原因，其醫療過錯在損害後果（死亡）中的原因大小（參與度）在56%~95%之間。

劉先生表示，去年底他4歲女兒發燒，被帶到廈門一家醫院檢查。住院20多天，孩子恢復正常後出院。今年3月，再帶女兒去醫院複查，發現血象異常，但沒找到原因。今年3月13日，劉先生帶孩子到廈門大學第一附屬醫院複查，查出了病因，孩子患了白血病。

之後他們在醫院接受治療，醫生告訴他們治療共需13個療程。第一階段，他們共接受47天治療，出院5天後再去醫院接受為期14天的第二階段療程。「經過兩階段治療，醫生看了女兒的恢復情況，認為血象正常，通知好了95%。後續治療就是鞏固治療。」劉先生說。

但5月14日在主治醫師要求下，劉先生帶孩子到醫院進行第三期治療，在此期間發生了意外。5月15日上午，為評估化療療效，按醫生要求給女兒做骨髓穿刺。但孩子進手術室10分鐘後突然聽到一聲嚎叫，沒多久就沒聲音了，只見大批護士沖進手術室，「我們意識到不對勁，衝進去，只見孩子臉色蒼白，渾身發冷，甚至大小便失禁。」孩子就這樣走了，沒來得及看看世界的美好。

劉先生表示，「屍檢報告出來後已清楚，但院方至今不積極處理。」他說，今年7月初醫院有關人員打來電話，承認他們有一定過失，願賠付5萬元人民幣，後又過幾天，院方表示願負一半責任，家屬對此不接受。此後，醫院再沒主動聯繫家屬，且家屬主動打電話，院方也不接。

針對此事，該報嘗試向院方了解情況，但院方不願多做回覆，只稱，「正在走司法途徑，相信法律是公平公正的。」

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