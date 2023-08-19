一條魚換130萬 中國釣場變賭窟 釣客豪擲萬金輸光

聯合新聞網／ 獨家報導
中國有些不肖釣場在魚身做記號，以高額獎金誘釣客豪擲萬金。 翻攝湖北日報網
中國有些不肖釣場在魚身做記號，以高額獎金誘釣客豪擲萬金。 翻攝湖北日報網

獨家報導 記者林齊萩／綜合報導

「在這池塘裡，釣到這條魚可換30萬元（人民幣，約台幣132萬元）。」中國新華社報導，廣東省東莞等地頻傳天價的「釣標」亂象，凡在規定時間釣到有標記的「標魚」，可獨得數十萬元人民幣的巨額獎金，不少賭客瘋狂下注卻輸到血本無歸，才知道是一場騙局。

新華社17日報導，近年來中國頻傳「釣標」亂象，垂釣者需繳交高額入場費，釣上標魚後根據等級兌換標金，有的標魚獎勵甚至高達人民幣數十萬元。

東莞市公安局治安巡警支隊二大隊大隊長陳啟美說，釣場會先在魚背綁上「標王」、「1等標」、「2等標」等小標籤，並對應高低不同的標金，其中，「標王」的身價可高達人民幣30萬元（約新台幣132萬元），吸引賭客豪擲豪擲萬金搏一把，有些釣場的入場費超過1000元人民幣（約新台幣4381元），現金流可逾百萬元人民幣（下同）。

陳啟美表示，這些不肖業者偽裝經營休閒釣場，實則是糾眾進行變相賭博「假借釣魚的形式，收取高價入場費，設置高價的『標魚』和相應的『博彩』規則，釣到『標魚』即高額返還現金，符合對賭博的定性。」

新華社舉陝西西安為例，當地警方今年6月破獲競標釣魚非法賭博集團，經營者在魚池內投放帶有特殊標記的標魚。之後向釣客收1000至1500元的入場費，釣到標魚可按不同的標記，兌換3萬至5萬元的現金獎勵。

當地警方深入追查後又發現，釣標看似靠技術、運氣，實際上做莊的釣場暗中設置下各種陷阱和騙局，包括高標金標魚亮相後隨即被撈起，釣客根本無緣釣到。

又或者提前餵飽標魚，要求釣客只能使用限定款魚餌，還有人藉抽籤排定釣客下竿位置，增加魚群上鉤難度等。更惡劣的釣場甚至以綁帶反扣魚標，導致魚標容易脫落，甚至使用會自動溶解的水溶性綁帶。

陳啟美說，不少釣客3個月裡輸光積蓄，甚至有人刷爆信用卡，與此同時，釣場老闆僅4小時即進帳數萬元。

今年4月，武漢黃陂警方破獲標魚賭博，嫌犯在魚塘投放高價標魚，入場費每人2480元，並指單條獎勵最高達60萬元。嫌犯被捕後坦承，60萬元的標魚僅是噱頭；每天能釣到標魚的最多5、6人，大部分賭客都血本無歸。

新華社訪問的北京一位法學教授表示，當局應加強對各種新型賭博現象的研究，進一步釐清娛樂與賭博的界線。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

台中大里人半夜迷桌遊？警見牆上「1句話」藏玄機 當場查獲職業賭場

中國瘋博弈釣魚卻是騙局 賭客豪擲萬金傾家蕩產

鬼月蘭潭相傳鯉魚精抓交替 水公司扶輪社架網設救生圈

高雄釣蝦場暗藏賭場 桌遊競技場見女荷官與賭客對賭

相關新聞

北京限制陸客到加拿大觀光的原因曝光

中國文化和旅遊部10日宣布，開放團體旅遊赴美國、德國、日本和澳洲等國家旅遊，總計自疫情解封以來，中國已開放138個國家，然名單中卻獨缺加拿大，引起國際媒體關注。中國駐加國大使館表示，這與當局的反北京的言論有關。

紐約公務裝置封殺TikTok 全美民調近半成年人支持禁令

美國紐約市今（16）日宣布，基於潛在安全威脅，禁止市府擁有的所有裝置上使用短影音分享應用程式TikTok，跟進美國多個城市與州政府的管制措施；而最新民調也顯示，近半數美國成年人支持禁止使用TikTok。

為何中共迄今不願開放陸客來台？

觀光旅遊業是本世紀經濟規模最大、成長最快、且從業人口最多的產業之一，但因受到新冠疫情影響，已成為疫情下的「產業重災區」。所幸已經肆虐3年的疫情從去年中開始趨緩，各主要觀光旅遊國家已紛紛開放外國旅客入境，台灣也自去年10月開始宣布國境解封，相關業者都期待觀光旅遊市場可以漸漸復甦。

難怪西方挫在等 大陸有俄軍想要的軍火庫

繼去年遠赴阿聯酋參加阿布達比防務展之後，中國軍工集團在今年再度出擊，召集42家企業遠赴莫斯科攜產品亮相「軍隊-2023」論壇，涵蓋的領域包含電子光學設備、單兵防護設備、醫療用品等子系統外，還涉及飛機、裝甲車輛、艦艇、無人機、防空系統等體系化裝備。

「五國聯盟」援烏 提供5600萬英鎊反無人機裝備

英國國防部宣佈，代表「烏克蘭國際基金會」（IFU）簽署了三份總價值超9000萬英鎊的防空設備合同，以援助烏克蘭；三份合同中包括一份與挪威國防公司康士伯（Kongsberg）簽署的5600萬英鎊的反無人機系統合同，將涉及車載反無人機系統，用以探測、跟蹤和摧毀破壞無人機，另兩份合同的內容則將在晚些時候公佈。

灑豆成金 大陸年輕人熱衷買「小金豆」

在聯準會的高利率政策下，美元持續走強、黃金持續走弱，但也擋不住大陸年輕人投資「小金豆」的熱潮；據「央視」財經頻道報導，近來，不少大陸黃金飾品品牌開始推出迷你金、金豆豆、金瓜子等產品，重量多為1克，價格一般為500多元人民幣（約台幣2200元,下同），而購買者多為年輕人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦