一條魚換130萬 中國釣場變賭窟 釣客豪擲萬金輸光

獨家報導 記者林齊萩／綜合報導

「在這池塘裡，釣到這條魚可換30萬元（人民幣，約台幣132萬元）。」中國新華社報導，廣東省東莞等地頻傳天價的「釣標」亂象，凡在規定時間釣到有標記的「標魚」，可獨得數十萬元人民幣的巨額獎金，不少賭客瘋狂下注卻輸到血本無歸，才知道是一場騙局。

新華社17日報導，近年來中國頻傳「釣標」亂象，垂釣者需繳交高額入場費，釣上標魚後根據等級兌換標金，有的標魚獎勵甚至高達人民幣數十萬元。

東莞市公安局治安巡警支隊二大隊大隊長陳啟美說，釣場會先在魚背綁上「標王」、「1等標」、「2等標」等小標籤，並對應高低不同的標金，其中，「標王」的身價可高達人民幣30萬元（約新台幣132萬元），吸引賭客豪擲豪擲萬金搏一把，有些釣場的入場費超過1000元人民幣（約新台幣4381元），現金流可逾百萬元人民幣（下同）。

陳啟美表示，這些不肖業者偽裝經營休閒釣場，實則是糾眾進行變相賭博「假借釣魚的形式，收取高價入場費，設置高價的『標魚』和相應的『博彩』規則，釣到『標魚』即高額返還現金，符合對賭博的定性。」

新華社舉陝西西安為例，當地警方今年6月破獲競標釣魚非法賭博集團，經營者在魚池內投放帶有特殊標記的標魚。之後向釣客收1000至1500元的入場費，釣到標魚可按不同的標記，兌換3萬至5萬元的現金獎勵。

當地警方深入追查後又發現，釣標看似靠技術、運氣，實際上做莊的釣場暗中設置下各種陷阱和騙局，包括高標金標魚亮相後隨即被撈起，釣客根本無緣釣到。

又或者提前餵飽標魚，要求釣客只能使用限定款魚餌，還有人藉抽籤排定釣客下竿位置，增加魚群上鉤難度等。更惡劣的釣場甚至以綁帶反扣魚標，導致魚標容易脫落，甚至使用會自動溶解的水溶性綁帶。

陳啟美說，不少釣客3個月裡輸光積蓄，甚至有人刷爆信用卡，與此同時，釣場老闆僅4小時即進帳數萬元。

今年4月，武漢黃陂警方破獲標魚賭博，嫌犯在魚塘投放高價標魚，入場費每人2480元，並指單條獎勵最高達60萬元。嫌犯被捕後坦承，60萬元的標魚僅是噱頭；每天能釣到標魚的最多5、6人，大部分賭客都血本無歸。

新華社訪問的北京一位法學教授表示，當局應加強對各種新型賭博現象的研究，進一步釐清娛樂與賭博的界線。