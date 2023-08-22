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賴清德才說不必宣布台獨 李安妮就打臉

聯合新聞網／ 獨家報導
擷取自李安妮臉書
擷取自李安妮臉書

【文．楊雪妍】

民進黨總統參選人賴清德7月27日在總統府接受「彭博商業週刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時表示，台灣已是一個主權獨立的國家，不必另外宣布獨立。對此，除了國民黨總統參選人侯友宜批賴是為了選舉改口，前總統李登輝的女兒李安妮也持不同看法。

國民黨總統參選人侯友宜16日表示，賴清德以往強調「務實的台獨工作者」，現在為了選舉改口，是欲蓋彌彰，台獨路徑並沒有改，也很清楚他的目標和方向是什麼。而李安妮則在打臉賴清德的說法，她於臉書貼出朋友路過羅馬機場拍下的「經典」照片。原來，該機場的自動通關上面，台灣列名其中，但旗幟並不是中華奧會或青天白日等常見的樣式，而是白底紅字寫著「TWN」的國旗，她認為這張照片的「國旗」是值得國人好好思考，台灣人要如何在國際上取得法定地位的問題。

李安妮認為，全世界沒有一個國家的人民必須在國際場合，面對這種難以啟齒的尷尬、難堪與屈辱，這樣的處境人民只能力求有存在、有認可、有尊嚴，也許有點便利，但國家領導人卻是有地位、有機會、也應該有能力來幫人民解決窘境的。尤其是競逐大位的候選人們更應該嚴肅認真思考的事情。

截至目前為止，李安妮的臉書有1205個按讚，306次分享，網友表示，「全世界都承認台湾(TAIWAN)，只有台湾内部的中國共匪土匪不承認台湾母親養育他們有飯吃有得住，是忘恩負義的一群背叛者。」、「如果我認真想到台灣的矛盾處境，我恐會得憂鬱症！」、「1996 年在 LA 入境時，同行的同事(初次出國) 就為了堅持在國籍欄寫上 ROC 跟海關大小聲而差點被趕回去。後來，忘了是在英國還是哪次入境時，我突然發現只要在入境表格的國籍填上 TWN，在全世界，就不會再有任何問題。即使在2019年最後一次入境香港(前前後後不下百次出入香港)時都還適用。」

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