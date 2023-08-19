大陸動畫片《長安三萬里》火了 洛陽人也火了！

【文．陸懷恩】

今年暑假上映的大陸動畫片《長安三萬里》引發好口碑，甚至點燃「唐詩熱」，但《澎湃新聞》報導，在暑期檔完美收官前該片卻接陷入「致歉漩渦」，包括未經授權使用「EXCA_包小汪不開班」個人作品《伎樂天》；更麻煩是，洛陽網友糾錯稱，片中有李白、杜甫首次相遇等諸多發生在洛陽的史實，被改到長安，「不尊重歷史」、「傷害洛陽人民感情」。

號稱「史上最長國產動畫」的這部電影長達168分鐘，片中提到詩仙李白、高適、杜甫、王維等人物，不少網友攜家帶眷觀影，也創下動畫片賣作紀錄，截至16日票房達17.33億元，（人民幣，下同），成為2023年動畫片票房榜冠軍，躋身大陸影史動畫電影票房第二位，僅次於《哪吒之魔童降世》（50.35億元）。

《長安三萬里》火了，但洛陽人最近也很火。洛陽市隋唐史學會官方微信公眾號發出聲明指出，該影片部分情節描述與歷史不符，部分人物身上的故事與真實歷史不符，極易誤導觀眾，特別是青少年觀眾，影響歷史人物出生地、事發地的同胞感情。

早在上月影片熱映時，河南洛陽網友已糾錯，對「日月同輝，史詩相遇在『洛陽』」表達不滿，強調「很傷洛陽人的心」，原因是歷史上記載李白與杜甫首次相遇是在洛陽，但影片變成長安。此外，李白詩歌、裴旻劍舞、張旭草書「三絕合體」也發生在洛陽，片中卻是揚州。

洛陽市隋唐史學會16日在官微公眾號發聲明表示，為還原歷史，維護歷史人物真實性，已委託河南洛太律師事務所，指派璩建偉等組成律師團隊向製片方發出律師函，要求電影《長安三萬里》製片方、導演、編劇等發表糾錯、致歉聲明。

《澎湃新聞》引述洛陽市隋唐史學會會長王愷表示，學會不是要蹭《長安三萬里》的新聞熱度，「我們是保持對歷史事實負責任的態度」。

根據河南洛太律師事務所表示，經研究該片至少有4處情節與歷史不符，該所已向《長安三萬里》製片方上海追光影業有限公司、影片導演謝君偉、鄒靖發出律師函，要求製片方及導演對情節與歷史不符之處予以糾正、向觀眾道歉。

洛陽市隋唐史學會在聲明中曾說，「雖不能苛求製片方此時對影片進行刪改，但至少應發表聲明，承認影片錯誤或失誤，還原歷史真相，向全國觀眾致歉，以平息各地網友罵戰」。

《澎湃新聞》表示，洛陽市隋唐史學會的聲明主要強調兩點：一是電影《長安三萬里》為動畫歷史片，非虛構戲說歷史；二是該影片多處情節明顯與歷史嚴重不符。比如1.李白與杜甫第一次相逢在洛陽，非影片描寫的長安；2.杜甫早年生活在洛陽，非影片中描寫的長安；3.「一日三絕」發生在洛陽天宮寺，並非揚州；4.救下郭子儀的是李白，非影片中描寫的高適。

在台灣修改課綱，中國史僅放進東亞史內數頁內容，台灣年輕人李白、杜甫傻傻分不清之際，大陸藉各種場合不斷強調中國歷史，讓年輕人鑒古之今，更是年輕人視野的養成教育。