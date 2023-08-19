美國是何居心？北約移交F16給烏克蘭還要等飛行員完成訓練後

聯合新聞網／ 獨家報導
美製F-16戰鬥機。 翻攝巴基斯坦空軍
美製F-16戰鬥機。 翻攝巴基斯坦空軍

【文．楊俊斌】

在烏克蘭的多方請求下，美方終於同意，等烏軍飛行員完成訓練後，由丹麥、荷蘭先移交一批F-16A/B給烏軍使用。美方先前一直不准北約移交F16給烏軍，也不准北約訓練烏軍飛行員。

《紐約時報》稱，任何美製飛機的轉讓都必須得到拜登政府的批准，而英國、丹麥和荷蘭等北約成員國一直在推動向烏克蘭提供F-16戰鬥機。

美國軍事網站「動力」（The Drive）報導，目前在該問題上態度最積極的丹麥和荷蘭等國所能提供的F-16，屬於經過中期改進的F-16A/B型號，機體壽命已經進入末期，但配備了相對先進的電子設備，具備發射AIM-120中程空對空飛彈的能力，在面對俄軍現代化戰鬥機時「尚有一戰之力」。

過去美國政府拒絕盟友向烏克蘭提供F-16戰鬥機，也不允許烏克蘭飛行員在歐洲接受培訓，但今年開始改變態度。

在5月的七國集團（G7）廣島峰會期間，拜登政府一名高級官員稱，美國及其盟友計劃向烏克蘭提供F-16，這些戰機不一定直接來自美國，而是由其盟友提供。

拜登則稱，美國將支持為烏克蘭飛行員提供操作F-16等現代戰機的培訓，培訓將在歐洲國家進行，需要數月才能完成。

拜登隨後批准為烏克蘭飛行員提供F-16戰鬥機訓練的項目，除了在丹麥培訓外，還在羅馬尼亞設立一個培訓中心。

不過，由於美方遲遲不批准北約訓練烏軍飛行員，以致F16的移交一直無法進行；丹麥代理國防部長特洛爾斯·波爾森（Troels Poulsen）7月曾表示，希望在2024年初看到訓練的「成果」；但烏克蘭空軍發言人尤里·伊納特（yuri Ihnat）8月16日晚間則表示，今年秋冬季，烏軍將無法使用上美製F-16戰鬥機。主要就是飛行員尚未完成訓練。

美國官員曾私下表示，F-16對烏克蘭目前的反攻「幫助不大」，考慮到俄羅斯的防空系統和烏克蘭上空存在爭議的空域，F-16戰鬥機最終抵達烏克蘭時也不會改變這場衝突的「遊戲規則」。

俄羅斯外交部副部長亞歷山大·格魯什科5月21日曾警告，西方國家如果向烏克蘭提供F-16戰機，這種堅持「點火」的做法將給西方國家自身帶來「巨大風險」。

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