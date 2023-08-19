「五國聯盟」援烏 提供5600萬英鎊反無人機裝備

聯合新聞網／ 獨家報導
前線烏軍操作無人機，執行偵察任務。 取自澤倫斯基「Ｘ」帳號
前線烏軍操作無人機，執行偵察任務。 取自澤倫斯基「Ｘ」帳號

【文．楊俊斌】

英國國防部宣佈，代表「烏克蘭國際基金會」（IFU）簽署了三份總價值超9000萬英鎊的防空設備合同，以援助烏克蘭；三份合同中包括一份與挪威國防公司康士伯（Kongsberg）簽署的5600萬英鎊的反無人機系統合同，將涉及車載反無人機系統，用以探測、跟蹤和摧毀破壞無人機，另兩份合同的內容則將在晚些時候公佈。

「烏克蘭國際基金會」由英國、挪威、荷蘭、丹麥和瑞典五國所組成的執行小組管理，對外聲稱是一個「融資機制」，利用國際合作夥伴的財政捐款為烏克蘭優先爭取軍事援助，並將確保在2023年及未來繼續向烏克蘭提供致命性和非致命性的軍事支持。

對於簽訂的合同，英國國防大臣本·華萊士表示：「這些防空系統具有快速部署的能力和靈活性，以保護烏克蘭的平民和基礎設施，或在前線使用。」

他還表示，「烏克蘭國際基金會」突出了盟國之間的團結和決心，即共同努力為烏克蘭提供尖端設備，以滿足其能力需求。

英國國防部表示，這些合同是今年的時候「烏克蘭國際基金會」成員國防長們宣佈的「採購包」的一部分，該「採購包」將向烏克蘭提供防空能力、無人機、雷達和電子戰系統。

合同簽訂之際，一批新的空中偵察無人機已抵達烏克蘭，這些無人機是為執行陸地和海上偵察任務。烏克蘭武裝部隊已經開始使用這些系統進行訓練，這些系統將由100多架無人機組成。

路透社指出，烏克蘭和俄羅斯最近都加強了對方軍隊的攻擊，烏克蘭試圖驅逐俄羅斯軍隊，自俄烏衝突爆發以來，俄羅斯軍隊一直佔據烏克蘭南部和東部地區。俄烏兩軍交戰的武器經常就是無人機。

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