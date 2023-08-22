美國試圖開發蒙古稀土 突破中國壟斷

【文．林齊萩】

中國掌握全球稀土主導地位，美國則亟欲突破中國供應鏈的壟斷，蒙古國豐富的稀土資源，美國和蒙古國之間的稀土合作成為可能的突破點。不過，美國的如意算盤也引起中俄的警覺，美國網站期刊《外交家》報導指出，蒙古即使果斷地向美國傾斜，恐怕還是要看中俄的臉色。

美國網站期刊《外交家》（The Diplomat）12日報導，蒙古國總理奧雲額爾（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）訪美期間表示，蒙古將和華府深化在稀土開採方面的合作，兩國還達成「開放天空」（Open Skies）的民航協議，若協議實現，稀土將可透過空運直接從蒙古國運到美國。

《外交家》一篇題為《蒙古國的稀土外交及其地緣政治影響》（Mongolia’s Rare Earths Diplomacy and Its Geopolitical Implications）的文章指出，稀土在眾多現代技術中發揮至關重要的作用，例如電動車、風能、太陽能等再生能源及相關技術的快速增長，刺激稀土需求在2022年成長了37%，預估這樣的趨勢將持續至少5年。

然而，稀土供應鏈深陷地緣政治的脆弱性困境，值得注意的是，中國是所有17種稀土元素天然儲量最豐富的國家，並對每種稀土元素具有進行提煉和分離的能力。

最近，美中兩個超級大國之間的競爭優先於合作，雙方正爭奪在貿易、技術和對關鍵礦產供應鏈的控制權；在各式各樣的對策與反制措施中，中國手握的重要「殺手鐧」，那就是對稀土分離及精煉的控制。

隨著美中貿易戰持續升級，美國也開始為中方一旦打出「稀土牌」而未雨綢繆。《外交家》指出，美蒙之間可能的稀土合作關係除了實現互利，對美國來說，可使稀土來源多樣化；但報導強調，與任何國際關係一樣，細節決定成敗，其中，潛在合作面臨幾個重大障礙。

首先，蒙古國稀土礦產的品質及開採和加工所需的投資仍存在不確定性；其次，蒙古國可能面臨國內的反對聲音，因為開採會付出極高的環保代價；此外，蒙古國缺乏關鍵基礎設施，包括適合運輸重型機械的道路和可靠的電力，更諷刺的是，蒙古國解決關鍵基礎設施問題的希望卻在中國。

最後，蒙古國地處內陸，地緣政治形勢嚴峻，須仰賴公路運輸才能到達最近的中國港口進行全球貿易；儘管開放天空協議是可行的替代方案，但航空運輸礦產的成本恐抵消經濟效益，加上協議的實施還要看中國或俄羅斯的臉色。

文中提及，蒙古國的轉變潛在缺點是可能損及蒙古與中國現有的合作，若蒙古果斷地向美國傾斜，其出口到中國的礦產可能受限。

文中分析，儘管美國與蒙古國加強聯繫在地緣政治上恐不利於中國，但蒙古國的轉向似乎是象徵性意義多於經濟實用主義。