投下震撼彈！恒大在紐約申請破產保護

聯合新聞網／ 獨家報導
中國恒大集團美東時間17日向美國紐約法院申請破產保護。圖為集團創辦人、董事局主席許家印。 中新社
中國恒大集團美東時間17日向美國紐約法院申請破產保護。圖為集團創辦人、董事局主席許家印。 中新社

【文．陸懷恩】

據報導，美東時間8月17日，中國恒大集團在美國紐約根據破產法第15章申請破產保護，為近期備受關注的該家集團營運投下震撼彈。

《彭博社》根據法庭文件指出，恒大集團美東時間周四依美國《破產法》第15章，在紐約申請破產保護。《破產法》第15章是讓企業在其他地區進行重組安排時，允美國破產法院在破產案件涉及另一國家時介入，旨在促進美國法院、債務人和參與跨境破產程序的其他國家法院間合作，讓美國資產得到保護。

恒大在申請文件中提到，香港和開曼群島正進行重組程序。今年4月恒大曾披露，尚未獲實施該計畫所需的債權人支持，近幾月一直努力敲定離岸債務重組計畫。據知，7月已獲香港法院批准，可對該重組交易進行投票，會議定本月稍晚舉行。恒大在宣佈重組計畫的文件中說，「擬議的重組將減輕公司離岸債務壓力，並有助公司恢復運營和解決國內問題。」

恒大官網介紹，恒大在280多城市擁有1300多個房地產項目；公司還擁有幾項非房地產業務，包括電動汽車業務、醫療保健和主題公園業務。受疫情及政策影響，自2021年中房地產業出現債務危機，占大陸房屋銷售4成的房地產企業相繼出現違約。

做為大陸第二大建商的恒大，去年3月股票已暫停交易，恒大爆發危機不僅重創佔大陸GDP30%的房地產業，更影響大陸經濟成長引擎，導致眾多建案成爛尾樓，損害大陸數百萬家庭的權益。

截至去年底，恒大貸款高達2.44兆人民幣（約台幣10.67兆元），占大陸國內生產毛額2%。近2年恆大未按規定公布財報，直到7月17日才公布近2年財報，2021年恒大虧損高達6862.2億元，2022年虧損1258.1億元，2年合計虧損8120.3億人民幣（約台幣3.56兆元）。

如按恒大重組計劃，將在未來3年專注恢復正常運營，但需364億至437億美元額外融資。公司警告說，「在沒有新資金情況下，電動汽車部門面臨關閉的風險。」據近日消息，恆大需求的資金已有部分到位，總部位於杜拜的汽車公司NWTN已宣佈，對恒大旗下電動汽車集團施予5億美元戰略投資，以換取28%股權。

對於恒大作為一家中國公司為何要在美國申請破產保護？陸媒《熱點快報》引述專家分析，認為主要有三方面因素：一是恒大在美國有資產。如果恒大在中國宣布破產，其在美資產可能被債權人或法院沒收或凍結；二是恒大的債務中有部分是由外國投資者持有的離岸債券；三是恒大可能盼藉助美國法院的權威和公信力，增加其重組計劃的可信度和吸引力。

不管如何，恒大的破產勢必成為大陸房地產市場走入新階段的標誌事件，究竟大陸如何處理這家民營巨頭的困境，外界相當關注。

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