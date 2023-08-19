北京限制陸客到加拿大觀光的原因曝光

【文．林齊萩】

中國文化和旅遊部10日宣布，開放團體旅遊赴美國、德國、日本和澳洲等國家旅遊，總計自疫情解封以來，中國已開放138個國家，然名單中卻獨缺加拿大，引起國際媒體關注。中國駐加國大使館表示，這與當局的反北京的言論有關。

自新冠疫情爆發後，北京當局堅持了近3年的鎖國，直到今年1月才恢復開放出境團體旅遊。北京上周公布新一波的開放名單，包括美國、南韓、日本、澳洲等近年來與中國有衝突的國家都入列，但唯獨沒有加拿大。

中國駐加拿大大使館發聲明表示，加拿大之所以被排除在名單之外，是因為渥太華當局一再炒作所謂的中國干涉，以及反亞裔的歧視性言論猖獗，中國政府非常重視保護海外中國公民的安全與合法權益，希望他們能在安全友好的環境中旅行。

據加拿大旅遊局（Destination Canada）的資料，在亞太地區國家中，中國是加拿大最大的遊客來源國，同時是除美國以外，赴加國觀光客人數第二多的國家，僅次於英國。中國在2010年首次核准前往加拿大的團體旅遊。

根據加中貿易理事會（Canada China BusinessCouncil）發布的報告，2018年有超過70萬的中國遊客前往加拿大旅遊，每人平均花費2600加元（約6.1萬台幣）。

美國媒體報導，加拿大旅遊局向加拿大廣播公司（CBC）表示，雖然自2020年以來，來自中國的遊客大幅下降，但中國仍是加拿大的重要市場。「我們期待並歡迎中國遊客回來」。

加拿大和中國的關係因孟晚舟事件陷入谷底，今年，中國被控干預加拿大選舉，以及試圖恫嚇加拿大國會議員位於香港的親屬，兩國關係再掀波瀾，甚至惡化到互相驅逐外交官。