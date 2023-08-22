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中國科研人員跟美國人玩套路 教你如何找潛艇

聯合新聞網／ 獨家報導
中共尚未面世的095、096兩型核潛艦，屬於中國的第3代核潛艇。 新華社
中共尚未面世的095、096兩型核潛艦，屬於中國的第3代核潛艇。 新華社

【文．楊俊斌】

本月初，中國科學院福建物質結構研究所公布一個「流體力學」研究的新發現，可以用於追蹤水下潛艦，港媒《南華早報》宣稱，這個發現將「威脅美國的海洋霸權」。

中科院發現，當一個物體通過流體時，流體通常都會「填補」這個物體前進時所留下的空隙，所以物體的後方就會形成了一個低壓區；無論使用的是何種材質，這個低壓區都會致使水中的氣體揮發，產生微小的氣泡，在這種情況下，只要能夠發現這些氣泡，就能發現正在行駛的潛艇。

此次中科院福建物質結構研究所突然不藏了，主動公佈找到核潛艇的新辦法，背後或許有三種可能。第一種就是該技術已經不先進了，解放軍手裡面還有更加先進的辦法，可以向大眾展示。

第二種可能就是公佈出來的研究論文有問題，只是釋放出來的煙幕彈，主要是想誤導美國人，讓中國已經熟練掌握這項技術的核心，然後朝著錯誤的研究方向努力。

最後一種可能則是跟美國人玩套路，如今中國海軍裝備的都是常規動力潛艇，並不具備特別優秀的隱形性能，這種技術就算被公佈出來，對自身也無法造成什麼損失，；者針對這種方法，中國的科研人員已經掌握了相應的破解手段，如果美國人用大陸公佈的原理，來研究這項技術，那反而會被大陸誤導。

就目前所披露出來的研究論文來看，福建物質結構研究所，的確是發現了一條探測潛艇的新途徑，不過，這種方法也有局限性，只能用來追蹤高速行駛的潛艇，速度很慢的潛艇依然很難被發現。

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