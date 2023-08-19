金磚峰會擬推共同貨幣 金磚之父看衰：太荒謬

聯合新聞網／ 獨家報導
圖為金磚國家領導人於2019年在巴西開會。 取自中新社
圖為金磚國家領導人於2019年在巴西開會。 取自中新社

【文．林齊萩】

金磚國家（BRICS）高峰會8月底即將在南非約翰尼斯堡舉行，各國領導人將討論如何把這個鬆散成員國組織，轉變成一支能夠挑戰弱西方世界主導地位的地緣政治力量。然而，創造「金磚國家」一詞的高盛前經濟家歐尼爾（Jim O’Neill）卻吐槽說，這些金磚國家想要開發共同貨幣的想法是荒謬的。

「金磚國家」是歐尼爾2001年創造的名詞，他將當時研究結果顯示前景最看好的四國：巴西（Brazil）、俄羅斯（Russia）、印度（India）和中國（China）組成BRIC一詞，還間接促成巴西、俄國、印度、大陸和南非五個金磚國家攜手。但因此被稍作「金磚之父」的歐尼爾事後卻吐槽，金磚國家自2009年舉行首屆峰會以來，從未取得任何成果。

俄羅斯、中國等會員國一直呼籲金磚國家挑戰美元作為世界外匯儲備貨幣的地位，但南非官員說，金磚共同貨幣未列入這次會議的議程。

歐尼爾日前向英國《金融時報》表示，這五個嚴重分化的經濟體創建一種共同貨幣是不可行的；他在回應巴西總統達席爾瓦（Luiz Silva）和金磚國家其他政要建立「交易貨幣」的呼籲時說：「這太荒謬了。他們要建立一個金磚國家中央銀行？這怎麼可能做到？這尷尬了。」他還說：「除了強大的象徵意義外，我不知道他們還想達到什麼目的。」

歐尼爾指出，美元在全球金融體系的支配地位，對新興國家沒有好處，「無論聯準會（Fed）做什麼決定，都是為了美國利益，而這些經濟體都活在這個永無休止的扭曲當中」；他表示，金磚國家兩大成員中國與印度不合，對西方是個好事，「中國和印度無法就任何事達成協議，如果他們能合作，美元主宰地位就更容易撼動」。

歐尼爾說，他常告訴中國決策者，應該忘記與印度永無休止的歷史恩怨，「試著邀請印度在一些重大問題上分享領導權，因為只有這樣，世界才能更認真地看待你們」。

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