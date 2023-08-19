美國房市跌深反彈 巴菲特提前買進美國三大建商股票

【文．林齊萩】

雖然美國成屋銷售持續下滑，但新屋（預售屋）銷售年增率從去年11月開始止跌，今年4月開始轉正並走揚，三大建商霍頓（DR Horton）、萊納（Lennar）及NVR股價漲幅領先大盤；為此，「股神」巴菲特旗下波克夏公司第二季買進上述三大建商總價逾7.35億美元的新股，更為美國房市復甦增加信心。

根據波克夏向美國證券交易所（SEC）提交的13F文件，該公司大量買進霍頓（DR Horton）、萊納（Lennar）及NVR三大房地產開發商的股票。目前持有霍頓比重最高約597萬股，價值高達7.264 億美元，投資NVR規模為7060萬美元，萊納為1720萬美元。

儘管巴菲特並未公開說明這筆投資背後的動機，但可肯定的是波克夏公司購買這些股票的同時，美國房地產開發商的股票正大幅上揚，霍頓和萊納的股價迄今分別上漲38.0%、36.2%，緊隨其後的是NVR，今年以來上漲了33.5%；相比之下，標準普爾500指數（S&P 500 index）今年只上漲了16.3%。

相較於建商股價的漲勢，美國房市還是呈現低迷態勢，只有新屋市場稍有起色。今年上半年，美國成屋銷售年減24%，跌幅還大於去年全年的負17%；新屋銷售年增率則是從去年11月開始止跌，今年4月開始轉正，雖然1至6月還是年減3%，但比去年全年17%的跌幅，改善不少。

6月份，美國新屋銷售年增23.8%，雖然比2020年8月的32.2%年增率低，但已經鼓舞了不少投資人。

市場分析，推動新屋銷售這波增長的原因可歸結為去年美國房貸利率大幅上漲的衝擊，導致房價暴跌，而新屋銷售急跌後，在今年開始反彈。

德意志銀行（Deutsche Bank）日前發布的一份報告指出，美國房地產市場去年只不過度過了一場中期危機，房屋供應短缺將會讓建商在未來多年裡忙得不可開交。

但建商們對於未來房市還是態度保守，霍頓公司高層6月對《財富》雜誌說：「目前很難確切地說美國房市在多大程度上供不應求，但我堅信當前房市的供應都極其不足，由於受房地產行業開發和建築能力的制約，這情況可能會持續多年。」