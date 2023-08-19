震撼！中止或部分中止ECFA？國台辦表態 支持商務部研究後決定

【文．邢雲】

大陸商務部發言人束玨婷17日在例行記者會披露對台貿易壁壘調查最新進展，指台灣已涉嫌違反WTO相關規則；在談到兩岸ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）時稱，「商務部將結合貿易壁壘調查情況，依有關規定研究採取相應的措施。」國台辦今以「答記者問」表態，支持商務部研究後做出的決定，似表明ECFA可能已走到盡頭。

正當海協會副會長孫亞夫在成都「兩岸關係研討會」針對ECFA是否取消表示，「這是台媒自己議論的，大陸誰在議論？沒這回事。」他強調很多都是台媒炒起來，有人把「沒有的問題」當問題，他重申大陸商務部政策是跟反傾銷連一起。不過商務部昨天談話，似不如此樂觀。

商務部發言人束玨婷17日在例行記者會表示，針對台灣貿易壁壘調查初步情況是：涉嫌違反WTO相關規則。大陸商務部今年3月17日收到土畜進出口商會、中國五礦化工進出口商會和中國紡織品進出口商會提交貿易壁壘調查申請書，請求就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。

束玨婷說，4月12日商務部發佈公告，決定就台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查。調查機關依《對外貿易法》等規定，透過問卷調查、實地調研等方式，有序推進調查工作。

束玨婷表示，大陸在世貿組織歷次對台貿易政策審議中都明確表達關注，敦促台方切實履行世貿承諾，但台方至今未改變相關做法。同時，台灣禁止進口大陸產品範圍，近年總體呈擴大趨勢，本次調查涉及產品已從立案時2455項，調整到目前的2509項。

束玨婷強調，台灣的貿易限制措施影響大陸石化、紡織、機電設備、汽車等多個類別產品，及許多物美價廉的及民生必需品，無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。參與調查的企業和商協會呼籲台灣，儘快取消對大陸的貿易限制措施。「下一步調查機關（商務部）將依有關規定，繼續深入開展調查工作，適時公佈最終調查結論。」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮18日以「答記者問」稱，支持商務部決定。 央視網

至於是否中止ECFA下相關稅收優惠，束玨婷表示，「商務部將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。」對近日包括「兩岸關係研討會」及外界談及ECFA中止的相關議論，國台辦則發布「發言人答記者問」來表明統一立場。

國台辦發言人朱鳳蓮說，「商務部對台貿易壁壘調查初步結果顯示，民進黨當局單方面限制大量大陸產品輸入，涉嫌違反世貿組織關於『非歧視原則』、『普遍取消數量限制原則』等規則，損害大陸相關產業和企業利益，同時也損害台灣消費者利益。參與調查的兩岸企業和商協會呼籲台灣地區儘快取消對大陸的貿易限制措施。」

2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上簽署ECFA協議，以此推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化達成的特殊安排。但朱鳳蓮說，民進黨上台以來不僅未採取切實舉措，解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲，如本次調查立案時涉及產品2455項，在調查期間又調整至2509項。

「根據對台貿易壁壘調查初步調查結果，台灣對大陸採取貿易限制措施，不符合ECFA關於推動兩岸經濟關係正常化、制度化及自由化的要求，違反ECFA有關『逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘』條款。 因此朱鳳蓮說，「我們支援相關主管部門將結合貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究採取相應的措施。」

根據台灣經濟部ECFA官網統計，截至去年底，台灣從ECFA早收清單獲得的關稅減免金額，累計約93.9億美元，大陸從中獲得好處僅9.9億美元。大陸商務部及國台辦的回應，表明兩岸ECFA很可能走到盡頭。不過商務部最終裁定時間延長到明年1月12日，總統大選前一天，兩岸仍有近半年時間「較勁」，就看民進黨如何接招。