難怪西方挫在等 大陸有俄軍想要的軍火庫

聯合新聞網／ 獨家報導
伊朗供給俄羅斯上千架「見證者」（Shahed）無人機。 取自推特＠War Monitor
伊朗供給俄羅斯上千架「見證者」（Shahed）無人機。 取自推特＠War Monitor

【文．楊俊斌】

繼去年遠赴阿聯酋參加阿布達比防務展之後，中國軍工集團在今年再度出擊，召集42家企業遠赴莫斯科攜產品亮相「軍隊-2023」論壇，涵蓋的領域包含電子光學設備、單兵防護設備、醫療用品等子系統外，還涉及飛機、裝甲車輛、艦艇、無人機、防空系統等體系化裝備。

這也難怪美國和北約會嚴肅警告北京不得軍援莫斯科。

參展的中國企業並非全都是國有企業，不少民企也拿出了許多讓人眼前一亮的展品。其中一家參展民企就在展會上公開展示了他們企業設計的向日葵-200遠程巡飛彈，外形和伊朗的見證者-136無人機一模一樣，但性質卻是遠超已經揚威烏克蘭戰場的伊朗無人機。

相比於1500公里射程，最大飛行速度180公里/小時的見證者-136，大陸製的向日葵-200在這兩項指標上分別達到了2000公里與220公里/小時。

中國還有比當今世界任何國家都要強的技術集成能力與工業體系，從俄、烏衝突目前的戰場情況來看，一線俄軍缺乏的並不是重型武器裝備，而是各種中小型無人機、單兵偵察設備、夜視儀以及各種其他可以大幅提高部隊作戰效率的輔助設備。中國在這些領域上所取得的建樹遠超其他國家，曝光的向日葵-200就是例子。

伊朗的見證者-136能夠在俄烏衝突中打出自己的招牌，連俄羅斯自己都心甘情願的從伊朗購買相關生產線在國內建廠，並不是因為見證者-136有多優秀的性能，多先進的技術；正是因為技術水平不高，使得伊朗與俄羅斯可以將見證者-136的生產成本壓到一個相當低的水平。

取自中國軍網
取自中國軍網

見證者-136作為一種低小慢無人機，其攔截難度還不低，這一系列因素互相結合，導致烏軍的攔截成本成指數增長，嚴重消耗了基輔政府與北約集團的戰爭潛力，讓俄羅斯得以用消耗戰戰略讓烏克蘭持續失血。

儘管見證者-136具有很大的成本優勢，能夠讓俄羅斯持續消耗烏克蘭，這種成本優勢是伊朗設計人員犧牲見證者-136巡飛彈的飛行速度、制導精度、戰鬥部重量等一系列其他性能才換來的。

但伊朗的無人機工業體系不足以支持他們作出物美價廉的產品，而這也直接導致見證者-136巡飛彈的適用範圍嚴重受限，只能在戰略層面上作為俄軍遠程打擊能力的補充。

中國作為世界上第一大工業國，中國的無人機產業鏈也是世界第一。許多西方情報機構甚至表示過，見證者-136使用的導航昌片就是伊朗從走私渠道進口的中國晶片，而當中國能夠將這一體系優勢應用在自己的產品上時，會有一些像向日葵-200這種青出於藍而勝於藍的無人機設備，就不是什麼值得奇怪的事。

比起技術上的提升，中國在無人機/巡飛彈領域上的最大優勢還是其強大的工業生產能力。因為見證者-136的技術水平雖然低，但由於伊朗缺乏自動化生產線，仍然依賴人工的流水線式裝配，所以月產量也不算高，也就150-200架左右。

儘管此次參展的中國企業並未透露向日葵-200的具體產能是多少，但考慮到中國的無人機年產量早在2020年就已經突破了200萬架，且基本實現了自動化裝配，一旦全力投產，產量相較於伊朗翻個5倍、10倍，是完全有可能的事。

在無人機之外的其他領域上，中國也都做到了世界一流水平，上至坦克裝甲車輛、下至單兵無線電，中國製造全都可以滿足需求，而且保質管量。此次中國企業赴俄參展，其實就是在組織一場大規模的展銷會。

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