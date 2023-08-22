兩岸關係研討會 孫亞夫：戰爭與和平不簡戰 修憲就是法理台獨 跨越紅線

聯合新聞網／ 獨家報導
海協會副會長孫亞夫17日在「兩岸關係研討會」受訪表示，戰爭與和平不是那麼簡單，台灣執政黨沒動憲法，就是沒走向「法理台獨」，就是沒過紅線。 中國台灣網
海協會副會長孫亞夫17日在「兩岸關係研討會」受訪表示，戰爭與和平不是那麼簡單，台灣執政黨沒動憲法，就是沒走向「法理台獨」，就是沒過紅線。 中國台灣網

【文．邢雲】

大陸海協會副會長孫亞夫近日在成都召開的「兩岸關係研討會」表示，戰爭與和平不是簡單問題，不是能輕易動手，除非台灣走進「法理獨立」，就是越過紅線，但大陸不會輕易放棄和平；至於美國態度，孫亞夫認為，美國仍採「台灣地位未定論」，但必然壓制「台獨」以避戰。

為期一天半的大陸官辦「2023年兩岸關係研討會」17、18日在四川成都舉行。這是去年中共20大提出「黨對台灣問題總體方略」後首次召開，兩岸與會人士120餘人，備受矚目。

孫亞夫展望明年總統大選後兩岸關係說，如果明年仍由民進黨執政，仍堅持台獨立場，不接受『九二共識』，兩岸本質上都是緊張的，是分裂和反分裂的對抗。」他說，大陸會堅持反台獨政策，反對外國勢力干涉台海，但即使兩岸前途多舛，大陸也不會輕易放棄和平統一政策，也不會放棄交流合作，同時也絕不承諾放棄使用武力。」

出席會議的大陸國台辦副主任潘賢掌則重申既定立場說，「不管何黨何派在台灣掌權，都無法改變統一歷史大勢，而『台獨份子』訪美一次，台灣民眾利益就受損一次。」孫亞夫談到一旦明年賴清德當選，兩岸是否陷兵凶戰危，「大陸的紅線、底線確實存在，就是台灣不能搞修憲、走向法理台獨。」

孫亞夫強調不評論台灣選舉，但針對賴特質說，他無疑是「台獨份子」，加上民進黨有些主張台獨的人把持政權，台灣方面確實可能存在發動「台獨」重大事變的危險性。孫進一步解釋，民進黨主張台獨，主張台灣是主權獨立國家，但至今沒走進台灣法理獨立，如果真走進去，就屬於「過紅線」。

從美方角度看，孫亞夫認為美國挑釁、羞辱大陸，但外交始終沒承認台灣是個國家，這就是「台灣地位未定論」，美國人終究不會讓民進黨踩紅線，也不願見到「台獨」引發兩岸戰爭，所以一定會壓制。但不管怎說，站在對台一線30餘年的孫亞夫說，大陸方面還是願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一。

有媒體提到「大陸矮化台灣」，孫亞夫認為兩岸應坐下來談。他說，「你（台灣民眾）說大陸矮化台灣政治地位，那就讓我們來談台灣政治地位是什麼？你說大陸威脅台灣，那就讓我們談『軍事安全互信機制』；你說，大陸不讓台灣參加國際組織，那讓我們來談如何在不出現『兩個中國』、『一中一台』前提下，通過兩岸協商來解決台灣參加國際組織問題。」

去年8月進國台辦擔任副主任的潘賢掌，出席「兩岸關係研討會」，他強調台灣不管誰執政，都難改變統一大勢。 引自微博
去年8月進國台辦擔任副主任的潘賢掌，出席「兩岸關係研討會」，他強調台灣不管誰執政，都難改變統一大勢。 引自微博

孫亞夫說，政治對立問題不解決，台灣民眾不會去深究其中道理，導致大陸對台政策很難收到正面效果。如過去「惠台」被認為效果不大，就因政治對立這根本問題很難得到解決。

至於有人認為民進黨執政，可加速統一動力，孫亞夫表態「我不這麼看，這是一些人的主觀臆測，就是台獨越兇，動武合理性越，這是把戰爭與和平想得太簡單，戰爭與和平不是這麼回事」。

此外，廈大台研院特聘教授劉國深說，「台灣誰當選，都沒太大的街意義，而是要看對台灣社會繁榮穩定發展有多大幫助，這是繁榮與衰敗問題。」他談到自己在廈門生活30多年，常被親友打探消息，同學甚至打電話說「國深，如果有什麼情況一定要『吱一聲！』，顯示大陸內部對『台灣問題』的憂慮。」

劉國深舉大陸歌手刀郎最近熱門新作《羅剎海市》說，歌詞提到奧地利哲學家維特根斯坦一段話，對「台灣問題」很有啟發。「現在民眾擔心兩岸打不打？戰爭還是和平？統一還是獨立？」這些答案依維根斯坦哲學命題來看，「人與人之間對話是非常困難，因賦予的意義不一樣，須從歷史發展到全面辯證，去看目前的形勢。」

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