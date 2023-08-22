獨家／大立光侵權案｢證人之1｣爆料 恐面臨百億天價求償

【文．劉孟儒】

光學鏡頭廠大立光電公司11日爆發侵犯著作權，遭檢調搜索，研發部門3人遭檢方複訊後認為違反著作權法「罪嫌重大」，以20萬元到100萬元交保，並全部限制出境。事件爆發後，經本刊報導後，接到自稱｢證人之1｣的讀者爆料，大立光電公司疑似大量拷貝軟體，安裝到上萬台機台的電腦，恐面臨近百億元的求償。

大立光違反著作權法案｢證人之1｣爆料表示，本案不是普通的盜版軟體重製案件，而是大立光疑似自行破解軟體，仿製了相同的MAC碼去欺騙軟體偵測系統，大立光再使用硬碟clone的方式大量拷貝硬碟，並且安裝到上萬台機台的電腦。原始母碟軟體清單就有這套軟體，連破解方式都一併放入硬碟。

｢證人之1｣進一步爆料指出，這套軟體大立光電公司疑似買不到20套高階版本，低階版本也只買少量，不足授權套數。因此被代理商警示一機一個序號，要求補足授權，然而大立光只補買一些低階版本敷衍帶過，之後大立光更變本加厲地鑽研如何破解版本，用仿製的MAC騙軟體之後，就開始大量複製硬碟，用在有營利的商業行為上。

｢證人之1｣提供的智慧高檢回函

爆料者表示，大立光已經使用COPY版本好幾年，代理商有給補買的機會，但大立光卻敷衍了事，檢調也有讓大立光進行和解補足授權的機會，軟體公司也為了不想把事情鬧大，以維護大立光的聲譽才低調處理，但因大立光卻耍賴所以檢調才出動，爆料者更進一步說大立光老闆其實很早就知道此事，若說不知情，也只是狡辯想規避公司法的連帶責任。

一套軟體20幾萬元安裝上萬套，是手機拍攝鏡頭所用軟體；爆料者說，基本上買斷只是20幾億到30幾億元，這些機器早就把軟體成本賺回來了。但現在不知道軟體商會求償多少錢，如果在歐美還會有懲罰性賠償數倍於軟體的價格，賠償超過百億元也是很正常。但若以營利的方式去計算賠償金額，那可能是天價！爆料者強調，檢調已給大立光台階，請大立光自重，若使用更強硬的手段去扣押機台電腦，求償金額可能翻倍再翻倍！

｢證人之1｣提供的傳票及智慧高檢回函

對此，本刊記者去電詢問大立光，大立光發言人黃印嘉表示，她需要確認一下，因為她收到的訊息並不是這樣，她不知道消息來源來自哪裡，她需要查詢後再回覆。然而，記者最終得到大立光發言人黃印嘉的回應是，「與事實不符、無法回應」。

本刊於發稿前｢證人之1｣表示，「我有…….我的傳票+智慧高檢回函，我所說的話，一定是有所依據且可信，才會讓檢調出動去搜索，搜索後，也確實有取得物證，違法的軟體盜版，檢方才裁定百萬元交保，這金額算是相當高的金額，黃姓課長是軟體課的課長，陳姓副處長也是軟體課的，只有黃總處長，是研發部最高層級位階，在上去就是CTO技術長(黃技術長)、CEO執行長，他們用破解重製的軟體是德國MVTec 工業軟體，應用於視覺辨識。」；本刊將持續追蹤本案後續發展。