柯文哲贊成「安樂死」貼近民生 總統聲量爆量登上第一名

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
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【文．楊雪妍】

2024總統大選隨時時間的逼近，角力也越加強勁，一些貼近民生的議題於是就被翻了出來，昨(17)日最被網友熱議的話題，該算是安樂死的議題，柯文哲表示他支持安樂死，若是死掉或植物人二選一，幾乎大家都選死掉，但對象是媽媽，大家就有所遲疑了，為此，網友討論十分激烈。根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/17到8/18的潛在候選人聲量排名柯文哲躍升第一名，聲量是27,061 (上升2)，第二名是賴清德，聲量是24,388 (下降1)，第三名是侯友宜，聲量是17,237 (下降1)，第四名是郭台銘，聲量是9,813。

根據 QuickseeK的調查，柯文哲位居第一名，主要是Ptt的Gossiping在討論「若當選總統⋯柯文哲：「我支持安樂死」」，這個新聞一出，引起版友熱議，討論聲量有11866筆，版友表示「哥布林巢穴把台灣安樂死」、「推 解決人民的問題」、「推 比塔綠班政見好多了」。

而總統候選人聲量排名第二名的賴清德，主要是TVBS新聞的FB在討論「詭異音檔流出！模仿柯文哲聲音批賴清德「訪美發錢」　柯辦急澄清」，討論聲量3550筆，網友表示「奧步來囉！」。第三名的侯友宜和第四名的郭台銘，主要是Line Today的國內在討論「郭台銘終於出手！ 鄭重邀請柯文哲、侯友宜喝咖啡、談合作」，討論聲量435筆，網友表示「郭台銘致詞喊話，如果大家都自私自利、想著個人前途 你是在說自己嗎？」、「説來説去還不是那句 “讓大哥我當四年就好”？」。

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