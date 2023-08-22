台灣史專家戚嘉林發表清朝治台新書 反擊台獨史觀

聯合新聞網／ 獨家報導
台灣史專家戚嘉林(左二)發表新書《台灣史－大清一統盛世與洋務建設》,左起新黨前主席郁慕明、國民黨副主席夏立言、婦聯會主委雷倩、新黨主席吳成典等人出席。
台灣史專家戚嘉林(左二)發表新書《台灣史－大清一統盛世與洋務建設》,左起新黨前主席郁慕明、國民黨副主席夏立言、婦聯會主委雷倩、新黨主席吳成典等人出席。

【文．宋秉忠】

台灣史專家、統盟黨主席戚嘉林今（17）日發表《台灣史－大清一統盛世與洋務建設》新書，用史實證明中國被迫割讓台灣前的212年，是大清治理台灣，這也是台灣屬於中國的歷史鐵證。

戚嘉林感慨，兩岸大交流30年，成果豐碩，有目共睹，惟無可諱言，台灣社會，尤其是青年，支持統一者卻與日俱降，關鍵在於兩岸歷史失憶，其中清朝治理台灣212年歷史不但失憶且遭扭曲誤導，但這段歷史正是中國擁有台灣主權之基石。

日前，美國國務院前亞太助卿羅素(Daniel Russel)在「凱達格蘭論壇-2023年印太安全對話」中聲稱，有些國家不會把中國對台灣的任何行動視為中國內政，但戚嘉林要用新書證明，從歷史上看，兩岸關係就是內政關係。

戚嘉林指出，《台灣史-大清一統盛世與洋務建設》一書有三大特點：

一、 全書附加詳細注釋，使讀者認知大清212年治理台灣的歷史真相；

二、 取材台灣本土歷史材料，全書九成注釋取材於台灣的出版品；

三、 全書彩色印製，且附三幅珍貴彰顯主權的台灣全島地圖供覽。

戚嘉林指出，歷史是思想意識領域工作，但30年來，台灣連續三代綠營領導人李登輝、陳水扁和蔡英文均重視台灣歷史，雖然推的是台獨歷史，但是無可諱言，他們都能排除藍營激烈抗爭及大陸反對，悍然厲行，文武百官心領神會強行建構台獨歷史，虛構台獨史觀。

戚嘉林反問，若非三代綠營領導人予台獨歷史學者大力支持，怎麼可能一個世代30年就改變台灣社會的歷史記憶，建構台獨的國族認同，這些都是70年來台灣活生生的歷史事實。

為此，戚嘉林窮一生之力撰寫並耗資出版《台灣史-大清盛世與洋務建設》一書，目的就是在提供正確真實的大清治下212年的台灣歷史，重視台灣史不是台獨的專利。

綠營菁英能重視台灣史，戚嘉林期待藍營菁英也能重視。

《台灣史-大清盛世與洋務建設》新書發表會，戚嘉林邀請中國國民黨前主席洪秀柱、國民黨副主席夏立言、新黨前主席郁慕明、新黨主席吳成典、新黨台北市議員侯漢廷、婦聯會主委雷倩和勞動黨主席吳榮元等人出席。

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