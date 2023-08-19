為何中共迄今不願開放陸客來台？

【文．譚再利】

觀光旅遊業是本世紀經濟規模最大、成長最快、且從業人口最多的產業之一，但因受到新冠疫情影響，已成為疫情下的「產業重災區」。所幸已經肆虐3年的疫情從去年中開始趨緩，各主要觀光旅遊國家已紛紛開放外國旅客入境，台灣也自去年10月開始宣布國境解封，相關業者都期待觀光旅遊市場可以漸漸復甦。

中共文旅部於今年2月6日起，也陸續開放團客赴數十個國家旅遊，日前又再次宣布第三批出境旅遊業務，其中包括日本、韓國、美國、英國等78國，總計已開放138個國家，唯獨台灣仍遲遲未被列入。民進黨政府基於兩岸交流對等原則，也不開放台灣團客赴大陸旅遊。此情已使觀光旅遊業者叫苦連天，甚至醞釀走上街頭。不言可喻其中全是政治因素。

各國觀光旅遊解封 台灣業者醞釀上街頭

自2008年開放大陸旅客來臺觀光後，在馬政府時期的2015年最高點曾達418萬人次，當年陸客在台消費高達2100億元台幣。但自2016年蔡英文上台後，兩岸關係出現變化，陸客來台人數乃急速下跌；尤其是2019年2月開始的香港「反送中運動」，讓民進黨政府趁機展開「反中抗中」與「仇中」宣傳，加上疫情影響，終至陸客人數「歸零」。

陸客來台旅遊與學生來台進修，都面臨著相同的問題。來台陸生在開放首年(2011)時僅有12155人，至2016年曾達41975人的最高點，其後就逐年遞減，迄去年底僅有3143人。此情當然與兩岸關係日趨惡化有關，例如2017年8月初，福建有關部門曾警告被台灣大專院校錄取的學生，「基於兩岸形勢嚴峻，希望重新慎重考慮前往台灣就讀」。這對陸生來台自然造成重大影響，中共迄今仍不願開放陸客來台，也是出於相同的考慮。

不知蔡政府是否想過，成千上萬的陸客在台灣各處旅遊，以及大量陸生在各大專院校進修，不僅符合台灣的經濟效益，其實也對我們的安全有著充分的保障。在馬政府時期，兩岸關係和睦，溝通從未出現障礙，也沒有聽過「兵凶戰危」幾個字。在有著好幾萬陸客及留學生待在台灣情況下，不僅遠遠勝過自美國購入動輒上億美元的武器，共軍也不可能對我們發動攻擊。

上個月「馬英九基金會」邀請了37位陸生來台交流，這些來自北大、清華等名校學生，在訪台期間表現的素質與談吐水準，讓我們留下了極為深刻的印象。然而這些學生行前受到陸委會的多方刁難，及被一些綠委及綠嘴批評是萬中選一的「樣板」，甚至有家綠色紙媒以「機器人」來形容這些學生。這種「見不得鄰家孩子好」的狹隘與敵視心態，不僅凸顯民進黨統治下的小國寡民格局，又將如何促使大陸人民來台旅遊？

民進黨反中 人民付出慘痛經濟利益

針對大陸迄未開放觀光客來台，交通部長王國材僅以「已透過小兩會表達希望對談意願，但陸方都是已讀不回」回應。在看不到我政府積極作為和充分展現誠意情況下，兩岸觀光開放幾乎是遙遙無期。蔡政府的「反中」策略，的確已經為民進黨攫取了不少政治利益，尤其是在選舉期間；但其後所造成的經濟利益損失，已經開始逐日浮現；至於攸關數百萬人民與家庭生計所付出的慘痛代價，終究必須償還。※以上言論不代表獨家報導立場※