沒證據也敢開「嗆」 小英造成館長治國

聯合新聞網／ 獨家報導
翻攝自陳沂臉書
翻攝自陳沂臉書

【文．楊允曦】

網紅「館長」陳之漢15日晚間直播指控2020年8月遭槍擊「認定就是民進黨開的槍」，點名民進黨立委陳明文、余天等人與對他開槍的寶和會有關，更放話說，「民進黨你不告我，你就是孬種」，對此，民進黨昨（16）日決定提告誹謗，館長得知後，今（17）日在臉書發文說，「人生最棒一天，感謝民進黨對我提告」。

陳之漢15日在直播時指控，陳明文違法接見寶和會成員，而連一鮑魚前董事長鍾文智與余天是好朋友，還帶20幾個立委幫寶和會金主開脫，民進黨跟寶和會就是「麻吉麻吉」，之後對他開槍，但他坦言「我是沒證據啦」。余天表示，沒有證據不可以這樣亂點名，陳明文也說，「為什麼硬要把我染黑？莫名其妙！」、「寶和會跟我有什麼關係？這個真的很冤枉」。

對此，民進黨大動作提告，館長則大酸，「人生最棒一天，感謝民進黨對我提告」，尤其因為綠營特別強調，已請大選律師團蒐證提告，讓館長嗨喊「我深感榮耀」：罰罰錢、讓你酸一酸又怎樣，他也特別感謝上一篇文中，一狗票民進黨的朋友在底下的祝福，「阿館保證會更加努力，絕不辜負民進黨對我的好」。

擁有30萬追蹤者的網紅陳沂則表示，館長陳之漢在直播說：「我現在認定就是民進黨開的槍，但我沒有證據。」，民進黨宣布對館長提告誹謗，表示想像不能當作證據。很多人好奇法人可以提告誹謗嗎？實務見解是可以的！法人雖然不像自然人會有精神上的損害，但貶損其外在名譽及社會評價，依然可以成為誹謗罪的的行為客體。

只是館長說的是他覺得吧，又不是斬釘截鐵的說就是。「我覺得是他做的，但我沒有證據」，表達個人主觀感受沒有問題啊！不知道民進黨要告什麼？到時候地檢署認證就糗了！要告應該告民事比較有勝算吧？陳沂更強調，我是民進黨我不會告。告了也不會讓館長閉嘴，只是加深他悲劇英雄的形象。而且告刑事被認證機會太大！再來執政黨告百姓，意圖製造寒蟬效應，只是讓自己形象更差而已。民進黨沒有人才了嗎？

然而為何會產生館長動不動就說：「如果我講錯的話可以來告我！如果不敢來告，就代表你默認！」，除了他說不清楚，把舉證責任丟給對方外，現階段台灣的社會，期待像電影的超人來主持正義，只是當初培育他的政治人物，現在為了追求網路聲量和好感度，共直接或間接的造成「館長現象」，只是水可載舟亦可覆舟，這應該是當初拉館長一起上莒光園地的小英總統史料未及的事。

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