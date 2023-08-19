拜登組晶片復仇者聯盟抗中 結果卻是壓低台灣市占率

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸自產龍芯3號晶片。 新華社
大陸自產龍芯3號晶片。 新華社

【文．宋秉忠】

美國商務部已經聘請36名華爾街金融專家，組成晶片計畫辦公室投資團隊，負責分配美國晶片法案的390億美元政府補助款；值得注意的是，該團體所有成員都必須先閱讀《晶片戰爭》一書，而該書作者米勒（Chris Miller）就是主張，在美國扶植半導體產業，以降低台灣、韓國的市占率。

上述團隊成員與拜登政府關係密切，除了要向美國晶片計畫辦公室主任史密特（Michael Schmidt）匯報外，也要與拜登政府的國防專家和經濟學家密切配合。

美國晶片法案立法目的就是要把半導體產業帶回美國，以減少對台灣、韓國等半導體大國的依賴，同時避免地緣政治風險；因此，美國晶片法案附帶了「毒丸條款」，限制接受美國政府補助的廠商在大陸投資半導體先進製程。

2月23日，美國商務部長雷蒙多講得更直白，她表示，美國無意在半導體領域尋求「自給自足」或「補貼競賽」，而是持續號召全球盟友，加強半導體出口管制，以在高科技競賽中擊敗中國。

至於拜登政府晶片計畫辦公室投資團隊必讀的《晶片戰爭》，其作者米勒就是主張美國應透過本土設廠，以減少對台韓的依賴。

3月16日，《天下雜誌》主辦的「半導體世紀對談」中，米勒就對台積電創辦人張忠謀表示，美國和日本的出口管制將讓供應鏈產生兩極分化，變成中國與其他國家兩派；目前記憶體晶片集中韓國、邏輯晶片製造集中台灣，但未來集中化程度會降低，而且各個國家的半導體市佔率將會調整。

但張忠謀並不完全贊同米勒的看法，他指出，中國目前的半導體製程仍落後台灣五到六年，但他支持美國採取政策，延緩中國半導體技術發展。

而張忠謀不同意雷蒙多與美國財政部長葉倫一直說的「台灣是世界上危險的地方」，至於美國政府希望大規模提升自家半導體產業的全球市佔率，這對全球晶片產業沒有幫助，反而會使得成本上升，讓晶片產業成長速度停止或趨緩。

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