紐約公務裝置封殺TikTok 全美民調近半成年人支持禁令

【文．林齊萩】

美國紐約市今（16）日宣布，基於潛在安全威脅，禁止市府擁有的所有裝置上使用短影音分享應用程式TikTok，跟進美國多個城市與州政府的管制措施；而最新民調也顯示，近半數美國成年人支持禁止使用TikTok。

TikTok的母公司是中國網路科技巨擘「字節跳動」（ByteDance），TikTok在美國已累積逾1.5億用戶。許多美國國會議員都擔心中國政府可能透過這款應用程式施加影響力，全美禁用TikTok的呼聲日益高漲。

紐約市政府聲明表示，TikTok對紐約市的技術網絡構成安全威脅，紐約市轄下的各機構必須在30天內刪除TikTok應用程式，員工將無法在市政府的公務設備和網絡系統上使用這款軟體。2020年，紐約州政府層級已推出類似限制令。

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）3月曾表示，中國政府可以利用TikTok控制美國用戶手機上的軟體，散播分化美國人的言論。中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）亦曾警告，TikTok可能構成對美國的國家安全威脅。

美國前總統川普2020年曾試圖禁止新用戶下載TikTok，但一連串法院裁定擋下禁令。不過，美國許多州和城市已陸續禁止在政府公務裝置上使用TikTok。

根據路透社與市場調查機構「易普索」（Ipsos）共同製作的一項新民調顯示，近半數美國成年人支持禁用TikTok。民調結果顯示，大約47%的受訪者表示，他們至少在一定程度上支持「禁止在美國使用社交媒體應用程式TikTok」，但有36%反對此禁令。這項民調還顯示，在美中關係跌至數十年來最低點之際，美國人對中國的全球影響力感到擔憂。

TikTok則聲稱，「從未也不會與中國政府分享美國用戶資料，並已採取實質措施來保護TikTok用戶的隱私和安全」。TikTok執行長周受資3月在國會聽證上強調，TikTok雖是中國字節跳動的子公司，但未受北京控制。美國用戶的資料一直都儲存在維吉尼亞州和新加坡。

不過數周後，財經媒體「富比士」（Forbes）卻調查發現，TikTok已向美國坦承，註冊並透過該應用程式營利的美國創作者敏感資料都儲存在中國伺服器。事件曝光後，TikTok聲稱一般使用者與創作者資料有所差異，但美國聯邦參議院兩黨領袖對都不買帳。