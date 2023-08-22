綠能小公主係金耶 綠營反咬藍營#MeToo

聯合新聞網／ 獨家報導
擷取自賴品妤臉書
擷取自賴品妤臉書

【文．楊雪妍】

被戲稱綠能小公主的民進黨立委賴品妤，被媒體問到父親賴勁麟名下有20家綠能公司一事，聲稱此事是「冷飯熱炒」，對於「持股不到1%」的賴父能當董事長，更表示很多企業都是這樣的。而國民黨台北市立委參選人游淑慧今(17)日指控，賴品妤父親賴勁麟擔任董事長的雲豹能源公司，卻拿公司與投資者的錢，捐給新潮流系政治人物上百萬元的政治獻金，就像是民進黨黨產。民進黨發言人張志豪則說，奉勸國民黨有心人士及立委參選人不要為了拚曝光和聲量，老是雙標，更有可能打臉自己人。

日前國民黨開記者會時表示，雲豹能源指出賴勁麟持股不到1%，令人質疑持股不到1%卻能當董事長，難道圖的是賴勁麟的政商關係，要賴勁麟來當門神，對於賴品妤受訪時跑給媒體追還說此案是「冷飯熱炒」，資深媒體人黃揚明則說，2019年賴品妤參選立委時，賴勁麟只是幾家能源公司的董事長，但當賴品妤當上立委後，賴勁麟身為眾多公司的董事長是越來愈多，這表示此事是「熱騰騰的炒飯」，要賴勁麟自己出來講清楚。

游淑慧今天則指控，賴勁麟擔任雲豹能源公司董事長，捐給新潮流系政治人物上百萬元的政治獻金，就像民進黨的黨產。並說賴勁麟在擔任立委時，推動制定《獎勵再生能源條例》，卸任後馬上轉任綠電企業董事長，「用我通過的法律來買我的電」，大酸民進黨藏富於「民」進黨。

行政院院長鄭文燦則說不要把綠能汙名化；柯文哲競選辦公室發言人陳智菡則表示，沒有任何人要汙名化，包括學甲88槍、台南正副議長賄選案，都牽涉很大的綠電利益共生，不希望綠能發展變成黑金溫床。民進黨發言人張志豪則批評國民黨反對綠能政策，卻有許多要角身兼綠能產業董事或獨董，點名國民黨副主席夏立言等9人，要藍營別老是雙標，民眾黨主席柯文哲則痛批再生能源發展牛步，讓「綠能蟑螂」風光無限，柯大酸「新潮流不倒台灣不會好」，更說一個人能當19家公司的董事長，真是「了不起」。

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