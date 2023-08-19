細思極恐！12歲女孩險被誘騙至緬甸

【文．陸懷恩】

「姐姐，我被人拐騙了，救救我！」8月7日一名小女孩神色慌張地跑進雲南大理中石油漾濞縣平坡加油站向工作人員求助。加油站經理發覺有異，一邊讓員工看住女孩確保其安全，一邊跑出去尋找騙子，但騙子早已跑遠，及時化解了一場險被誘騙到緬甸的危機。

據《央視》報導，女孩今年12歲，是雲南昭通人，因輕信朋友姐姐的謊話，和4男1女駕車來到漾平坡加油站，準備加好油後再上高速公路。哪知騙子誤將路口穿制服的收費站人員誤認為員警，一時害怕，便將女孩丟下車，匆匆逃離現場。

女孩穿過加油站現場到便利店尋求幫助。 新浪網

隨後女孩穿過加油站現場，到便利店尋求幫助。便利店站長立即報警，並聯繫女孩家長，據報導，當地派出所調取相關證據，向加油員了解情況後，接走了女孩。8月7日晚上，女孩父母連夜抵達大理漾濞，接回了女孩。

小女孩在便利商店向服務員求助。 新浪網

目前，該涉案車輛已在雲南怒江被警方查獲控制，經警方調查，確認此案件確為人口誘騙案，如救助不及，女孩很可能就被誘騙至緬甸，案件詳細情況仍在調查中。

警方前往加油站及便利商店調查。 新浪網

為此，大陸駐緬甸使館發佈提示指出，切勿輕信所謂網路高薪招聘資訊。該使館此前曾發訊息說，今年有多名大陸公民被以「高薪聘請」為由，誘騙偷渡至緬甸妙瓦底地區，被要求從事電信詐騙活動。有位年輕人小趙2021年被誘騙至緬北，遭到非人的待遇，好不容易解救才返回湖南老家，至今2年思及緬北的一切，雙手還會發抖。

大陸駐緬使館稱，如在緬遭到非法拘禁，請受害者或家屬向中緬兩國報警，並向駐緬甸使館求助。緬甸報警電話0095-199，駐緬甸使館領事保護電話：0095-943209657，駐曼德勒總領館領事保護電話：0095-9259172726。大陸國台辦則表示，台灣人若在柬埔寨、緬甸遇事，一樣可尋求大陸使領館協助。