俄烏戰爭擴大化？立陶宛、波蘭關閉白俄邊境

【文．林齊萩】

烏克蘭戰爭開戰500多天，周邊受影響的國家擴大趨勢。北約成員國波蘭、立陶宛已經關閉俄羅斯盟邦白俄羅斯的邊境，並增加駐軍。申請加入北約的瑞典，其在烏克蘭的軸承廠被俄軍飛彈擊中，有員工死亡。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）進入白俄羅斯，引起鄰近國家波蘭與立陶宛的緊張。立陶宛政府16日表示，由於「地緣政治態勢」，決定從18日起關閉與白俄羅斯之間6個過境點中的2個。

立陶宛國家邊防局指揮官柳巴耶夫（Rustamas Liubajevas）表示，白俄境內可能有多達4500名瓦格納戰士，其中一些人駐紮在立陶宛與波蘭邊界附近。

隨著一名波蘭裔記者遭白俄監禁、數名波蘭外交官遭驅逐，波蘭也於今年關閉幾乎所有與白俄之間的邊境檢查站，只留一個過境點。此外，波蘭上周也宣布，計劃在白俄邊境增派1萬名士兵，以支援邊防部隊。

隨著俄國持續擴張、白俄的威脅劇增，波蘭15日在首都華沙舉行自冷戰結束後最大規模的軍人節閱兵，有200項西方或波蘭自製戰甲車輛與裝備、92架戰機與超過2千名官兵參與，波蘭軍人高舉美國與北約國旗，宣示嚇阻外來入侵的決心。

北歐國家芬蘭4月正式加入北約，俄羅斯9日曾指責芬蘭對其安全造成影響，誓言要做出反制，但芬蘭外交部長瓦爾通寧（Elina Valtonen）日前則透露，俄羅斯的資源似乎被綁在其他地方（烏克蘭），尚未調兵至俄芬邊境。

俄國連日的空襲，造成烏克蘭不少傷亡，烏克蘭西北部的盧茨克市（Kutsk）15日遭彈襲，瑞典軸承大廠斯凱孚（SKF）位於當地的工廠也遭波及，有員工喪命。斯凱孚在烏克蘭有1100名員工，其中大多數都在盧茨克工廠工作。斯凱孚發言人沉痛地表示，確認有3名同事喪生。