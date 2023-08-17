中美貿易再交鋒！中國對美商品加徵報復關稅 WTO：違規

【文．邢雲】

美商務部長雷蒙多計劃本月下旬訪陸，訪前中美卻不斷交鋒！2018年4月北京對總值30億美元的128項美進口商品加徵關稅，世貿組織昨（16日）日裁定「違規」，指不符世貿組織義務，美貿易代表辦公室回應，已突顯中方的虛偽；大陸商務部則發報告，指控美國破壞世界貿易體系，擾亂全球產業和供應鏈。

據報導，世貿組織（WTO）爭端解決專家小組16日認定，中國向美國產品加徵關稅，以報復美國川普政府徵收鋼鋁關稅做法，違反世貿組織義務，不符《關稅與貿易總協定》（GATT）多項條款。美貿易代表辦公室發言人米歇爾迅速發聲明表示，美方對世貿專家小組報告感到高興，「該報告承認美國對鋼鐵和鋁採取《貿易擴展法》第232節行動是安全措施，中國以虛假『保障』關稅進行非法報復。」

米歇爾稱，「美國譴責中國拒絕糾正其嚴重且持續至今的鋼鐵等產品產能過剩問題，這是導致美國採取第232節國家安全行動，應對全球危機的核心。《路透》表示，中國商務部已表示注意到世貿專家小組決定，並要求美國立即取消對進口鋼鐵和鋁徵收的關稅。

世貿組織昨（16日）日裁定北京2018年對美國加徵關稅「違規」，指不符世貿組織義務。圖為世貿組織日內瓦總部。 引自WTO臉書

美國是在川普時期就鋼鐵和鋁進口依美國1962年《貿易擴展法》第232節國家安全調查，美方2018年3月對來自中國的鋼鐵進口徵收25%關稅、對鋁進口徵10%關稅。隨後，北京宣佈對原產美國某些進口商品徵15%至25%額外關稅，該措施遭到華盛頓質疑。美國同意在2021年取消對歐盟進口商品徵收關稅，但拜登政府仍保留作為川普「美國優先」戰略核心之一的金屬關稅。

北京可對此裁決提上訴，如此可讓法律「失效」，因華盛頓至今阻止世貿上訴機構的任命，使其無法作出裁決。就在此時，大陸商務部發出《美國破壞世界貿易體系》報告，抨擊美國以雙重標準操縱產業政策，擾亂全球產業和供應鏈，實施單邊社會經濟、技術和貿易制裁，實行地緣政治霸淩和不公正的貿易保護主義，從而損害國際經濟和貿易機制的發展速度、覆蓋範圍和實施效果。

該報告是在美商務部長·雷蒙多本月底訪京前向美國發出警告，且明確要求華盛頓回到以WTO為基礎的全球貿易軌道上來，以此作為修復雙邊關係第一步。報告強調，美國既是全球最大經濟體，也是多邊貿易體系的主要受益者，理應充分遵守規則、信守承諾，確保多邊貿易體系在全球發揮更大作用。