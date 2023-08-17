美製史崔克輪式裝甲車現身烏克蘭戰場 遭俄無人機擊中

【文．楊俊斌】

由俄羅斯無人機拍攝的影片透露，美軍提供給烏克蘭使用的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場；畫面中，史崔克輪式裝甲車遭到俄羅斯「柳葉刀」無人機命中。史崔克輪式裝甲車是美軍現役輕裝甲車輛中的主力，和國軍的雲豹甲車的性能相仿。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）播出的28秒的影片，是俄羅斯 ZA_FROHT Telegram 頻道發布的；影片中的前半部是柳葉刀無人機的畫面，在公路上一輛高速的史崔克裝甲車，被柳葉刀攻擊，緊接是空中無人機的視角，從角度來看，柳葉刀擊中史崔克，但史崔克顯然還有速度繼續前進。有沒有完全摧毀車輛很難從影片中判斷。

退役美國陸軍上校杜普萊斯(Brad Duplessis)說：「很難判斷這輛車到底發生了什麼事。首先很明顯，俄羅斯希望這段影片能夠證明，他們對烏克蘭的打擊是有效果的，以提振士氣。然而，無人機在擊中裝甲車後，影片立刻中斷。我的猜測是，這次打擊可能沒有達到他們想要的效果。」

另一位不願透露姓名的專家則認為，史崔克可能已被摧毀，因為「從爆炸規模來看，這很可能完全重創了裝甲車，而且這輛史崔克沒有外覆反應裝甲，遊蕩彈藥直接撞上裝甲，可能導致車組員完全被殺死」。

史崔克重量23公噸，由6缸 350 馬力柴油引擎提供動力，最高時速達到60英里/小時(96.5公里/小時)。烏克蘭軍方可能利用速度，迴避砲擊與無人機的打擊，但無人機還是追得上它。