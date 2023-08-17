《奧本海默》掀考古風潮 紀實節目揭冷戰核武秘辛

【文．楊俊斌】

電影《奧本海默》上映至今全球票房突破6億美元，成為影史上最賣座的二戰電影，同時掀起一股「原子彈之父」奧本海默的考古旋風，紀實節目「原子時代解密」延續熱潮揭開原子彈秘辛。

「原子時代解密」（Atomic Age Declassified）以1995年時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）公開的政府檔案為背景，開箱塵封已久的原子彈與核武機密檔案，以及更多關於奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的歷史真相。

自1930年代起，原子分裂的發現震撼科學界，讓不少優秀人才相繼投入探索，包含二戰期間奧本海默被指派的「曼哈頓計畫」，秘密執行原子彈試射與研發。美國政府最終以計畫成果的2顆關鍵原子彈，終結二戰國際局勢。

這項舉動不只促使美國、蘇聯展開冷戰時期的核武、太空、國防角力，也掀起美國境內人人自危的「揭發共諜」社會氛圍，致使奧本海默成為美國政府眼中釘、遭科學界放逐。

在「原子時代解密」中，更揭露電影「奧本海默」外的歷史真相，2009年蘇聯國安局的關鍵證據顯示，奧本海默並沒有參與過蘇聯任何諜報行動。

除看見反共浪潮下的犧牲者，節目也記錄歷史上因核武造成的國際衝突與驚險時刻，包含1962年被視為「離核武戰爭最接近的時刻」的古巴飛彈危機，與1960年代載滿核武的美國B-52轟炸機，原本作為對蘇聯的空中巡邏威嚇，卻因墜機造成「髒彈」核武意外，殃及西班牙、格陵蘭等地，所造成的放射危害，至今未完全消除。

節目也曝光1950年代，美國政府為詳細記載原子彈發展計畫，以最高機密的層級從好萊塢招募專業影視人才，創立神祕的製片廠，並打造一系列服務美國軍方、科學家的軍事電影，其中參與者就包括迪士尼公司創辦人華德迪士尼（Walt Disney）和知名影星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）。