快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

聯合新聞網／ 獨家報導
中國在歐盟進口商品中所佔份額持續上升。圖為福州展示會的中國製造2025展台。 中新社
中國在歐盟進口商品中所佔份額持續上升。圖為福州展示會的中國製造2025展台。 中新社

【文．林齊萩】

「德國製造」在歐盟市場的份額正遭「中國製造」蠶食鯨吞。一份研究指稱，在歐洲本土市場，德國企業正面臨著來自中國對手的競爭，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，該研究也引起德媒的注意，德國《商報》將這一發現稱之為「尤具爆炸性」。

位於科隆的「德國經濟研究所」（IW）最新研究顯示，中國在歐盟進口商品中所佔份額持續上升，僅在2020至2022年兩年間，「中國製造」所佔份額就與前十年（2000至2010年）相當，尖端工業產品尤其明顯，而這些正是德國的強項。

令德國業者擔憂的是，如今來自中國的競爭不再是紡織品、口罩這些易於製造的產品，而是更複雜的機械、汽車等。IW分析，中國公司在歐盟國家進口中的份額大有斬獲，特別是在機器或汽車等尖端工業方面，而德國企業的份額則呈現下跌。

IW指出，2000年，歐盟進口的尖端工業產品中有2.5%來自中國，但到2022年，已上升到13%；同一時期，德國的份額從17.7%降至15.5%。IW稱，中國貨在歐洲市場的佔比上升，與德國貨份額的下跌正巧互為因果。這樣的發展，近年來越趨明顯。

其他機構分析也印證此趨勢，德國聯邦外貿與投資署（GTAI）近期的結論是，中國企業在全球市場上，正日益追趕甚至超越德國企業。

從2000年到2020年間，中國佔全球出口的份額增加超過11個百分點，達到15%左右，而德國的份額則停滯在8%上下。

IW研究報告的作者、外貿專家馬特斯（Jürgen Matthes）認為，德國企業能源成本的上漲是德國貨在歐洲市場落居下風的原因之一，幾年來，德國產業不斷面臨高電價的劣勢，在國際市場競爭力逐漸流失。

路透也指出，身為歐洲經濟強國的德國，5月陷入經濟衰退，隨俄烏戰爭延宕等影響，德國的主要出口商受到供應鏈困境、通貨膨脹和能源成本上升的衝擊。這些可能才是德國出口被中國超越的根本原因。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

美國封堵技術外流 專家：小心中國走旁門左道

宏碁深耕電競市場 電競電腦第二季在德國市占第一

國發會：經濟Q3落底Q4回溫 全年成長率恐再下修

期貨商論壇／台積期 長線看多

相關新聞

美製史崔克輪式裝甲車現身烏克蘭戰場 遭俄無人機擊中

由俄羅斯無人機拍攝的影片透露，美軍提供給烏克蘭使用的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場；畫面中，史崔克輪式裝甲車遭到俄羅斯「柳葉刀」無人機命中。史崔克輪式裝甲車是美軍現役輕裝甲車輛中的主力，和國軍的雲豹甲車的性能相仿。

中美貿易再交鋒！中國對美商品加徵報復關稅 WTO：違規

美商務部長雷蒙多計劃本月下旬訪陸，訪前中美卻不斷交鋒！2018年4月北京對總值30億美元的128項美進口商品加徵關稅，世貿組織昨（16日）日裁定「違規」，指不符世貿組織義務，美貿易代表辦公室回應，已突顯中方的虛偽；大陸商務部則發報告，指控美國破壞世界貿易體系，擾亂全球產業和供應鏈。

南海戰略要衝轉西沙 中建島乍見新跑道 與永興島連線形成股肱

美國軍網《戰區》引述衛星資料顯示，中共繼南沙永署、美濟、渚碧礁建成飛機跑道後，如今在西沙群島的中建島，已建長約600公尺飛機跑道，顯示南沙島礁建制形成南海戰略要衝後，如今開始建置西沙。位在西沙南端的中建島一旦建成，與東北端永興島將連線形成股肱，成為中共制衡美軍的重要支點。

印軍S400防空飛彈前進藏南前線 掩護可攻擊大陸中西部的烈火飛彈

中印邊境對峙情勢升高，最新衛星照片曝光東線印軍在阿薩姆邦的焦爾哈德空軍基地部署S-400，其400公里的雷達探測距離可直接覆蓋到藏南地區以北的林芝市。

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

「德國製造」在歐盟市場的份額正遭「中國製造」蠶食鯨吞。一份研究指稱，在歐洲本土市場，德國企業正面臨著來自中國對手的競爭，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，該研究也引起德媒的注意，德國《商報》將這一發現稱之為「尤具爆炸性」。

郭台銘全台大造勢效果差 更多選民不樂見他參選

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統箭在弦上，近來積極在全台造勢、拉攏藍營地方派系。然而，根據台灣民意基金會今（17）日發布的民調顯示，41.5%的選民樂見郭台銘獨立參選、45.9%不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點，與上月相較，不樂見的比例增加了2.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣選民對郭台銘獨立參選疑慮漸增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦