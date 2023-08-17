威懾俄羅斯 美軍3架B-2隱型轟炸機部署冰島

【文．楊俊斌】

由3架B-2「精神式」(Spirit)轟炸機，與飛行員、後勤人員等150名組員的轟炸機特遣隊，13日抵達冰島凱夫拉維克空軍基地(Keflavik AFB)。美國空軍正式對外宣佈部署消息是衝著俄羅斯而來。

雖然美國空軍表示，這是例行換防任務，但B-2能夠執行長距離打擊任務，也可以在空中加油，攻擊全球任何地方，因此具有威懾俄羅斯的效果。

軍事時報(MilitaryTimes)報導，去年12月，1架B-2轟炸機發生起火事故，全面停飛檢修，上一次B-2部署歐洲至已是2021年的事。

B-2是全球唯一的飛翼型轟炸機，雖然飛行速度不快，但因為塗有隱形塗料，加上沒有垂直尾翼，一般的軍用雷達很難發現它的存在，可以攜帶常規武器和核武器

駐冰島期間，B-2將持續與北約盟友訓練，並執行監視和遠程打擊任務。。

B-2轟炸機操作成本非常高，美軍已經推出另一款機型更小，飛行時間更長的B-21突擊者轟炸機，外型改用2具引擎；首架原型機於去年底與外界見面，現正繼續地面測試，可在明年初首飛，在2025年量產。

B-21的量產，將和B-2轟炸機分別部署，最後將由新型B-21轟炸機取代。