俄軍用「匕首」破愛國者 啟發共軍加速發展潛射高超音速飛彈

【文．楊俊斌】

在烏克蘭戰場上，俄軍的「匕首」高超音速飛彈成功突破愛國者飛彈的攔截，啟發共軍加速研製高超音飛彈，並以潛艦發射的潛射版為重中之重。

2022年3月19日和20日，俄軍兩度使用「匕首」襲擊烏軍地下彈藥庫和大型燃料庫，宣告高超音速武器實戰時代的來臨；2023年春，烏軍的美製「愛國者-3」防空系統駐地被俄軍發現，隨後在「匕首」和巡航導彈的聯合打擊中被毀，美軍「愛國者」的赫赫威名頓遭重創。

事實證明，高超音速武器的威力並不是僅僅在紙上，即使是美軍及其盟友耗費巨資打造的空中防禦體系，面對這種跨時代裝備，也難以進行有效應對。

俄軍裝備的「匕首」其實才剛剛摸到高超音速飛彈門檻，相比之下，中國已經組建起基本完善且性能更加強悍的高超音速打擊體系。

而且，中美都不約而同將潛艇，作為高超音速武器的新平台，誰能獲得先手，誰就能在拿到戰略主動權。

2019年10月，中國東風-17中長程飛彈問世，2022年4月，由055搭載的鷹擊-21出現，2022年11月珠海航展上，空軍轟-6K攜帶兩枚空基高超音速武器出現，甚至航展舞台上還出現了外銷型高超音速武器。

大陸國產高超音速武器遍地開花，陸、海、空全面覆蓋，在這種理論上無法攔截的攻擊體系威懾下，美軍早就認識到，才會在近年極力加強關島的軍事體系建設，試圖以其為第二島鏈的核心支撐點，維持在東亞的軍事霸權。

對中國國防力量而言，距離大陸近3000公里的關島，遠超東風-17的打擊範圍，空基和海面裝備突擊的風險又太高，水下潛艇攜帶高超音速武器，就成為最理想的戰術。

由大噸位潛艇攜帶改裝乘波體常規彈頭的中程彈道飛彈，或者潛艇直接搭載高超音速武器實施水下隱秘突擊，是相對合理的兩種方案。前者作戰風險很低，換裝後的潛艇在南海安全區內，即可實現對3000公里外固定目標的精確打擊，缺點是飛彈使用成本高，而且中程彈道飛彈也很容易引發更高級別的軍事對抗相比之下，理論上艦載鷹擊-21發展出潛射型難度也不是很大，但搭載平台是個大問題。

常規潛艇噸位小、內部空間有限，無法容納太多的飛彈，大陸國產核潛艇的發展相對緩慢，能否造出符合裝備需求的型號還很難說。

共軍有東風-17、鷹擊-21，而美軍至今依然拿不出一款實用的高超音速武器，美國雖然在高超音速武器領域積累最深厚，必須在短時間內列裝才能重建信心。

一度被美國空軍寄予厚望，但屢屢失敗的AGM-183A項目（乘波體構型）優先度被降低，技術相對簡單的LRHW成為主推項目。後者的雙錐體設計仍有可取之處，但比起東風-17的乘波體構型依然有本質差距，理想服從現實，美國空軍也不能例外。

從技術上來說，超燃衝壓發動機最適合高超音速武器，各國不約而同的沿用固體火箭發動機動力。不過，在彈頭選擇上就有很多講究，對性能的影響也很大。俄製「匕首」使用單錐體彈頭，這是非常罕見的設計，其原型「伊斯坎德爾-M」卻是雙錐體結構。

美國陸軍、海軍推進的高超音速武器項目，則共用雙錐體彈頭，其中美國海軍預計將成品搭載到其「弗吉尼亞」級核潛艇上，這算是當下最穩妥的設計。

按照美國海軍公開的招標文件，飛彈全長約8.5公尺，射程約1000公里，最終憑借「弗吉尼亞」的良好隱蔽性，實現對對手的遠程打擊。

鑒於美國空軍在東亞可用基地匱乏，而且容易遭到攻擊，「弗吉尼亞」搭載的潛射高超音速武器，將成為未來美軍維持東亞軍事霸權的中堅力量。