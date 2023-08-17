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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

印軍S400防空飛彈前進藏南前線 掩護可攻擊大陸中西部的烈火飛彈

聯合新聞網／ 獨家報導
俄羅斯S-400飛彈防禦系統。 取自俄羅斯國防部官網
俄羅斯S-400飛彈防禦系統。 取自俄羅斯國防部官網

【文．楊俊斌】

中印邊境對峙情勢升高，最新衛星照片曝光東線印軍在阿薩姆邦的焦爾哈德空軍基地部署S-400，其400公里的雷達探測距離可直接覆蓋到藏南地區以北的林芝市。

印度方面尚未透露此次部署的具體意圖，但印度陸軍第3341飛彈旅在阿薩姆邦部署有烈火2及烈火3中長程彈道飛彈的發射陣地，今年2月，印度陸軍首支裝備有MRSAM中程防空飛彈的防空團也被部署到該地區。

印度方面部署S-400的主要目的就是為了配合MRASM防空團保護3341飛彈旅，可以利用烈火中長程飛彈對包括成都、重慶乃至武漢、長沙等中國內陸城市進行持續威懾。

一旦中印之間因邊境局勢爆發武裝摩擦乃至軍事衝突，3341導彈旅將成為一個懸在中國西部人口密集城市上的巨大威脅。

對於已經擁有大量先進技術裝備與配套作戰體系的解放軍來說，縱使S-400是俄羅斯出口的最先進的防空系統，想要解決掉它也並不是什麼問題。

S-400配套的91N6E新大鳥遠程預警雷達擁有400-500公里的最大探測距離，但這一成績是建立在雷達被部署在視野良好，沒有明顯地理阻隔這一前提上的。

焦爾哈德空軍基地的海拔高度只有不到300公尺而藏南地區的平均海拔高度卻高達3500公尺，這遠超10倍的海拔差距，使得整個青藏高原成為了一堵高牆橫亙在S-400的雷達面前。這大大壓縮了後者的有效探測距離，使其在實際使用中在藏南上空形成了一片不可忽視的探測盲區。

而解放軍殲-16D、殲-20等軍機就可以利用這一盲區縮短與S-400陣地之間的距離，以便在發起進攻行動後能夠盡可能壓縮後者的反應時間；光是縮短進攻距離還不夠，共軍還需要進一步定位印軍S-400的具體位置好讓各類遠程打擊武器能夠對其進行精確打擊。

S-400這類遠程防空飛彈的主要價值並不是擊落進入射程的來襲軍機，由於外界無法判斷出S-400裝備的到底是250公里射程的48N6E3攔截彈，還是380公里射程的40N6超遠程攔截彈。

防空飛彈與地雷在本質上有著相當多的相似之處，而這也為電子偵察機從安全距離上定位S-400的具體位置創造了條件。因為S-400想要成為一顆對空「地雷」就必須讓預警雷達時刻保持工作，讓對方軍機知道這裡有飛彈。

反輻射飛彈能夠打擊的只有雷達這類帶有明顯信號特徵的目標，想要完全消除掉S-400的威脅，解放軍還需要將S-400的發射車與指揮車一一摧毀。

想要摧毀這些目標，來自解放軍火箭軍部隊的力量必不可少，因為這些發射車自身並不向外發射信號，想要定位其具體位置只能依賴傳統的合成孔徑雷達成像或光學成像，加上車輛本身還具備機動能力，採用衛星制導的遠程打擊武器也將面臨打擊效率大幅降低的問題。

隨著聯合作戰體系的不斷發展，大陸火箭軍部隊也可以在衛星與無人機定位印軍S-400發射陣地後，就與執行反輻射任務的殲-16D一起同時發動攻擊，在印軍發射車還沒來得及轉移時就將其摧毀在陣地上。

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