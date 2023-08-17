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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

德國內閣批准大麻合法化 反對聲浪湧現

聯合新聞網／ 獨家報導
德國衛生部長勞特巴赫曾在4月宣布，大麻合法化草案已完成。 取自勞特巴赫臉書
德國衛生部長勞特巴赫曾在4月宣布，大麻合法化草案已完成。 取自勞特巴赫臉書

【文．林齊萩】

路透社報導，德國內閣16日批准大麻合法化草案，若在國會獲得通過，德國將成為歐洲吸食大麻最自由的國家之一。然而，德國國內對此反對聲浪高漲，保守派議員表示：「我們不需要這項法律」，反對者也擔憂大麻合法化將危害未成年人的健康。

大麻合法化草案尚待德國國會通過，該草案將允許18歲以上的成年人持有最多25克大麻，個人可在自家陽台或院子種植3株大麻，大麻將由經核准的「大麻社交俱樂部」銷售。每家大麻俱樂部最多允許擁有500名成員，這些俱樂部的成員不得在俱樂部、學校或托兒所等特定地點附近使用大麻。至於是否允許此類俱樂部，將由德國16個州政府自行決定。

大麻合法化是目前德國聯合執政的社民黨、綠黨和自民黨共同執政綱領的內容。德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）曾表示，大麻合法化旨在提供乾淨的產品，遏制黑市泛濫，並保護未成年人。

不過，大麻合法化草案在德國引發不少批評聲浪，特別是針對青少年保護的疑慮，在法案公布前，許多議員已表達他們的擔憂。根據《德國之聲》報導，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）同屬社民黨的漢堡內政部長葛羅特（Andy Grote）也持反對意見，他對北德廣播（Norddeutscher Rundfunk，NDR） 說：「如果有什麼是我們不需要的，那就是這項法律。」他指出，其他國家的經驗顯示，大麻合法化會導致大麻消費大幅增長，並帶來各種風險。

對於大麻合法化是否如倡導者所稱可遏制黑市泛濫，葛羅特表示懷疑。他說：「非法大麻因藥勁更強、價格更低廉，恐怕仍會有很大需求。」

反對黨議員亦抨擊草案可能危害兒童和青少年，德國基督教民主聯盟（CDU）的舒斯特（Armin Schuster）對《德國編輯部網路》（RND）表示，這項法案將導致徹底的失控，並指責政府可能因此損害兒童和青少年的心理健康。※提醒您：保護自己、遠離毒品。

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