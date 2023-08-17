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雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

郭台銘全台大造勢效果差 更多選民不樂見他參選

聯合新聞網／ 獨家報導
郭台銘四處造勢,但支持度並未上升。 取自郭台銘臉書
郭台銘四處造勢,但支持度並未上升。 取自郭台銘臉書

【文．林齊萩】

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統箭在弦上，近來積極在全台造勢、拉攏藍營地方派系。然而，根據台灣民意基金會今（17）日發布的民調顯示，41.5%的選民樂見郭台銘獨立參選、45.9%不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點，與上月相較，不樂見的比例增加了2.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣選民對郭台銘獨立參選疑慮漸增。

台灣民意基金會提供
台灣民意基金會提供

對於郭台銘參選總統，台灣民意基金會民調顯示，20歲以上台灣人中，41.5%樂見郭台銘獨立參選，45.9%不樂見，不樂見比樂見者多4.4個百分點。整體而言，台灣選民對郭台銘獨立參選2024總統的態度模稜兩可，但不樂見者略佔上風。

游盈隆指出，與上個月相比，樂見郭台銘獨立參選的人沒有增減，而不樂見他參選的人略增2.7個百分點，顯示過去一個月台灣選民對他的獨立參選疑慮漸增；從另一個角度看，郭台銘尋求在野黨支持參選總統之路不斷碰壁，未來是否堅持參選尚不清楚。

從政黨支持角度看，民進黨支持者中，5成1樂見，3成8不樂見；國民黨支持者中，3成3樂見，6成5不樂見；民眾黨支持者中，3成7樂見，5成7不樂見；中性選民中，3成6樂見，3成7不樂見。

從年齡層角度看，25-54歲，樂見郭台銘參選的比例明顯比不樂見高，而20-24歲及55歲以上，不樂見比例明顯比樂見比例高。從教育背景看，教育程度越高者似乎越傾向樂見郭台銘獨立參選，反之則越不樂見。從省籍族群角度看，客家人與外省人明顯過半數不樂見郭台銘參選。從統獨傾向看，統派與現狀派選民過半不樂見，獨派選民則約略過半樂見。

游盈隆指出，台灣選民對郭台銘獨立參選，似乎是持著「一樣看花兩樣情」的態度，一種是純粹看熱鬧的心情，另一種則是「等待果陀」的心情；前者不排除幸災樂禍，後者不排除漫長無奈的等待，且最後徒勞無功。

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