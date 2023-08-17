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南海戰略要衝轉西沙 中建島乍見新跑道 與永興島連線形成股肱

聯合新聞網／ 獨家報導
衛星資料顯示，位在西沙群島的中建島上，已出現一條長約600多公尺的機場跑道，及一個巨大新工作區，其中包括一座水泥廠。 第一軍情
衛星資料顯示，位在西沙群島的中建島上，已出現一條長約600多公尺的機場跑道，及一個巨大新工作區，其中包括一座水泥廠。 第一軍情

【文．邢雲】

美國軍網《戰區》引述衛星資料顯示，中共繼南沙永署、美濟、渚碧礁建成飛機跑道後，如今在西沙群島的中建島，已建長約600公尺飛機跑道，顯示南沙島礁建制形成南海戰略要衝後，如今開始建置西沙。位在西沙南端的中建島一旦建成，與東北端永興島將連線形成股肱，成為中共制衡美軍的重要支點。

幾年前在南沙出現的擴建島礁行動，如今在西沙上演了。大陸軍網《第一軍情》引述《戰區》報導指稱，在中建島這個身處西沙最南端的島中央，出現一條東西向新跑道。儘管據測算，跑道長度僅600多公尺，尚不足起降中大型軍機，但考慮到許多島嶼機場都採「X型跑道」佈局，可最大限度地利用島礁空間，有理由相信，此次曝光的跑道很可能只是中建島機場飛機轉運道，主跑道還沒正式開工。

雖說如此，但在中建島建機場就是一種表態，尤其在美國不斷加大南海軍事存在之際，建制中建島無疑將成為共軍制衡美軍活動的重要支點。

中建島位在海南三亞市南方約300公里遠，屬西沙群島的一個支點。 第一軍情
中建島位在海南三亞市南方約300公里遠，屬西沙群島的一個支點。 第一軍情

因中建島位置對共軍巡航有點尷尬，說遠不若南沙三島遠，得靠建機場維持軍事存在，說近，但距三亞市逾300公里，對軍機不算遠，但船艦得開5、6小時才能到。因此，共軍部隊、海警依託南沙三大島時一年可超過300天常態化軍事部署，但在靠近「自家門口」的西沙，反倒出現巡航兵力缺口，因此導致美國近年不太去南沙惹事，反倒轉向西沙方向來。

雖然解放軍在永興島有常駐兵力，也多次驅趕美軍艦船，但美軍駛近的頻率增加，單靠永興島分身乏術。今年3月美國海軍「米利厄斯號」導彈驅逐艦2天內連2次闖入西沙領海就是個例子，因而將已有駐軍的中建島升級為前沿基地就是必要的決定。

和中建島形成股肱的永興島，位在西沙東北端，目前已建成完整基地，未來和中建島將成為大陸在西沙阻攔美軍行動的重要略略要衝。 新浪網
和中建島形成股肱的永興島，位在西沙東北端，目前已建成完整基地，未來和中建島將成為大陸在西沙阻攔美軍行動的重要略略要衝。 新浪網

中建島建設除加強共軍在西沙巡航力外，這件事本身也是個信號，標誌大陸已有餘力將南海島礁體系，從南沙群島擴大到西沙群島；同時表明，南沙群島的構建工事已讓大陸掌握南海局勢戰略主動權，足以因應包括美國、菲律賓在內域外勢力的干擾。

南沙群島三大島礁之一的美濟礁，是構建工事最完整的島礁，尤其機場跑道設施相當完備。 新浪網
南沙群島三大島礁之一的美濟礁，是構建工事最完整的島礁，尤其機場跑道設施相當完備。 新浪網

日前，中國海警船在仁愛礁多次阻攔菲律賓物資運輸船，已顯示共軍在南沙群島周邊局勢的掌控力度已到細緻入微，但體系漸趨完善後邊際效應也在遞減，除非大陸打算將潮汐發電站或海南「玲龍一號」核電站搬到南沙，否則三大島礁很難再現大規模升級業，這也促使解放軍若想繼續提高島礁體系作戰效率，只能再找外島開工。

中建島跑道若維持600多公尺不再建，很可能未來將成為南海「無人裝備指揮中心」，因目前西沙的永興島已常駐有BZK-005無人機。 環球網
中建島跑道若維持600多公尺不再建，很可能未來將成為南海「無人裝備指揮中心」，因目前西沙的永興島已常駐有BZK-005無人機。 環球網

這或是共軍在中建島另建機場的主要理由，因為隨著《南海行為準則》逐步推進，大陸目前暫不會展開新填島作業；而中建島島礁面積夠大，可直接展開機場建設，也避免美國以填海造地再找麻煩。

就算未來中建島機場跑道僅曝光的600多公尺長，也能在南海局勢發揮一定作用。因為早在2016年，共軍在永興島已進行BZK-005無人機駐島測試，而600多公尺長跑道已足以起降無人機，再輔以可能在未來列裝無人盾艇、無人潛航器等海上無人裝備，中建島建成南海「無人裝備指揮中心」，也並非不可能。

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