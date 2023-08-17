快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

45萬元現鈔藏888幸運號碼 善心人拾金不昧歸還

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導製圖
獨家報導製圖

【文．林冬麥】

台北市佛心來的王姓民眾，8月14日晚上急急忙忙到士林分局天母派出所，拿出撿到的一袋現金45萬元報案招領，日前(15)日找不到這筆急用錢的失主，來到天母派出所不可置信地領回，這位拾金不昧王先生，為社會憑增添美事一樁。

天母東路路邊靜躺這個慈濟藍布袋，裡面紮紮實實裝著千元、百元不等的新台幣現鈔，是佛緣的關係吧，14日晚間被一位佛心的王姓男士看到，王先生一看隨即擔心這一定筆急用款，等候數小時沒見失主，立刻送交當地派出所。

在台北市另一端，獨家雜誌社公司正在翻箱倒櫃的找老闆要發給員工的獎勵金，董事長張淯費盡洪荒之力回想14日銀行領完錢之後任何行程及足跡，15日到可能掉了錢的地點來回搜尋，但一無所獲，甚至到7-11調閱監視影像，試圖將所有的跡證拼圖。很巧，終於在丟掉錢的地點遇到另一位善良的先生告知，「這包東西」已被人送去派出所，可以前往派出所認領。

獨家雜誌社公司董事長張淯派出所警員在確認是否是失主本人前，「拷問」許多問題，這位失主鉅細靡遺描述鈔票特徵，甚至告訴警員因有蒐88、888幸運號碼現鈔的習慣，將此號鈔票收藏或送人，可帶來好財運。所以裡面有幾張88、888的現鈔是同一扎。

因為茲事體大派出所主管副主管都親自出馬驗證，過然這包錢安然無恙在派出所，也確認無誤發回給獨家報導公司，原來是員工出門辦事時臨時接通電話，把袋子放在路邊的椅子上，接完電話急得去辦事，等到隔天要發放獎勵金時才發現錢不見。

張淯內心非常感動，因為遇到了不貪心、有修行的人，才能失而復得，除了特別謝謝這位王先生外，也感謝警員的協助，下次會更加小心。

如果你突然撿到大筆現金，怎麼辦？

若是你，丟掉了錢，鈔票上沒寫名字，怎麼找回呢？

人人謹守道德，不貪非分之財，不取非義之財，將心比心，讓善的循環源源相續，人心富足、社會更加美好！慈濟的藍布袋裡的888現鈔應該有幸運的加持力吧！

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

天母豪宅遭竊9百多萬…保全涉持鑰匙搬光 誆女友傭兵特殊獎金

冬山慈濟祖宮成「超大違建」被強拆 5年前管委會名單驚見綠營大咖

影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

排水溝裡驚見鈔票「4步驟」解決 網一看笑翻：能不能直接跳到4

相關新聞

美製史崔克輪式裝甲車現身烏克蘭戰場 遭俄無人機擊中

由俄羅斯無人機拍攝的影片透露，美軍提供給烏克蘭使用的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場；畫面中，史崔克輪式裝甲車遭到俄羅斯「柳葉刀」無人機命中。史崔克輪式裝甲車是美軍現役輕裝甲車輛中的主力，和國軍的雲豹甲車的性能相仿。

中美貿易再交鋒！中國對美商品加徵報復關稅 WTO：違規

美商務部長雷蒙多計劃本月下旬訪陸，訪前中美卻不斷交鋒！2018年4月北京對總值30億美元的128項美進口商品加徵關稅，世貿組織昨（16日）日裁定「違規」，指不符世貿組織義務，美貿易代表辦公室回應，已突顯中方的虛偽；大陸商務部則發報告，指控美國破壞世界貿易體系，擾亂全球產業和供應鏈。

南海戰略要衝轉西沙 中建島乍見新跑道 與永興島連線形成股肱

美國軍網《戰區》引述衛星資料顯示，中共繼南沙永署、美濟、渚碧礁建成飛機跑道後，如今在西沙群島的中建島，已建長約600公尺飛機跑道，顯示南沙島礁建制形成南海戰略要衝後，如今開始建置西沙。位在西沙南端的中建島一旦建成，與東北端永興島將連線形成股肱，成為中共制衡美軍的重要支點。

印軍S400防空飛彈前進藏南前線 掩護可攻擊大陸中西部的烈火飛彈

中印邊境對峙情勢升高，最新衛星照片曝光東線印軍在阿薩姆邦的焦爾哈德空軍基地部署S-400，其400公里的雷達探測距離可直接覆蓋到藏南地區以北的林芝市。

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

「德國製造」在歐盟市場的份額正遭「中國製造」蠶食鯨吞。一份研究指稱，在歐洲本土市場，德國企業正面臨著來自中國對手的競爭，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，該研究也引起德媒的注意，德國《商報》將這一發現稱之為「尤具爆炸性」。

郭台銘全台大造勢效果差 更多選民不樂見他參選

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統箭在弦上，近來積極在全台造勢、拉攏藍營地方派系。然而，根據台灣民意基金會今（17）日發布的民調顯示，41.5%的選民樂見郭台銘獨立參選、45.9%不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點，與上月相較，不樂見的比例增加了2.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣選民對郭台銘獨立參選疑慮漸增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦