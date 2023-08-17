45萬元現鈔藏888幸運號碼 善心人拾金不昧歸還

【文．林冬麥】

台北市佛心來的王姓民眾，8月14日晚上急急忙忙到士林分局天母派出所，拿出撿到的一袋現金45萬元報案招領，日前(15)日找不到這筆急用錢的失主，來到天母派出所不可置信地領回，這位拾金不昧王先生，為社會憑增添美事一樁。

天母東路路邊靜躺這個慈濟藍布袋，裡面紮紮實實裝著千元、百元不等的新台幣現鈔，是佛緣的關係吧，14日晚間被一位佛心的王姓男士看到，王先生一看隨即擔心這一定筆急用款，等候數小時沒見失主，立刻送交當地派出所。

在台北市另一端，獨家雜誌社公司正在翻箱倒櫃的找老闆要發給員工的獎勵金，董事長張淯費盡洪荒之力回想14日銀行領完錢之後任何行程及足跡，15日到可能掉了錢的地點來回搜尋，但一無所獲，甚至到7-11調閱監視影像，試圖將所有的跡證拼圖。很巧，終於在丟掉錢的地點遇到另一位善良的先生告知，「這包東西」已被人送去派出所，可以前往派出所認領。

獨家雜誌社公司董事長張淯派出所警員在確認是否是失主本人前，「拷問」許多問題，這位失主鉅細靡遺描述鈔票特徵，甚至告訴警員因有蒐88、888幸運號碼現鈔的習慣，將此號鈔票收藏或送人，可帶來好財運。所以裡面有幾張88、888的現鈔是同一扎。

因為茲事體大派出所主管副主管都親自出馬驗證，過然這包錢安然無恙在派出所，也確認無誤發回給獨家報導公司，原來是員工出門辦事時臨時接通電話，把袋子放在路邊的椅子上，接完電話急得去辦事，等到隔天要發放獎勵金時才發現錢不見。

張淯內心非常感動，因為遇到了不貪心、有修行的人，才能失而復得，除了特別謝謝這位王先生外，也感謝警員的協助，下次會更加小心。

如果你突然撿到大筆現金，怎麼辦？

若是你，丟掉了錢，鈔票上沒寫名字，怎麼找回呢？

人人謹守道德，不貪非分之財，不取非義之財，將心比心，讓善的循環源源相續，人心富足、社會更加美好！慈濟的藍布袋裡的888現鈔應該有幸運的加持力吧！