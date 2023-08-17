華藏淨宗弘化基金會中元祭祖大典 蔣萬安任主祭官

【文．林冬麥】

8月18、19、20日連續三天，財團法人華藏淨宗弘化基金會於台北國際會議中心大會堂舉辦「中元祭祖護國息災祈福超薦三時繫念法會」。20日上午，舉行祭祖大典，由台北市蔣萬安市長擔任主祭官，前行政院黃敏恭副秘書長擔任監禮官，以及總統府第一局郭宏榮局長在內的22位來自各界的聲望人士擔任陪祭官。現場超過3000位的觀禮者，除了全台各地的志士仁人，尚有許多東南亞華僑。

自新冠以來，華藏淨宗學會已有三年沒有舉辦中元祭祖，如今復辦，大眾歡欣踴躍，同懷祖德。又適逢淨公老和尚圓寂週年，透過儀典，承繼其弘法精神，不忘孝道的教誨。

華藏淨宗學會從2008年開始提倡祭祖，每年固定在台灣各地舉辦祭祖典禮。近年，祭祖風氣從台灣逐漸推廣至新加坡、馬來西亞、日本、澳洲、英國、以及法國等地，獲得不同國家、地區人們的喜愛。2016年，更是在英國舉辦歐洲第一次的全球祭祖。隔年在聯合國教科文組織的支持之下，首次於巴黎總部舉辦全球祭祖大典。

祭祖儀軌依照古禮進行，自「鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴、啟扉、鳴炮、迎神……」等，共29個程序。會場鼓聲磅礴，典雅莊重，處處體現出「孝悌」以及「以和為貴」的思想和文化傳統。懷著虔誠恭敬的心，感念祖先的教誨，緬懷祖先的恩德，並通過對祖先聖德和智慧的讚頌，生起見賢思齊的教化作用，因此對於社會的安定和諧有著極大的教化意義。

祭祖的意義，在於倡明孝悌，宣揚知恩報恩的內涵。《論語》說：「慎終追遠，民德歸厚矣！」若對於千百年前的祖先尚且恭敬祭拜，那麼對於眼前的父母師長必定恭敬而孝順。順此，將敬祖先、愛父母的精神意義擴大，以萬物同源的「愛」和身邊一切人相處，社會必趨向和諧。

「孝親報恩，中元祭祖大典」由財團法人華藏淨宗弘化基金會、社團法人中華華藏淨宗學會、日本華藏淨宗學會，聯合世界各地淨宗學會共同舉辦，感動許多的參與者，大家都十分歡喜。