賴清德「台灣主權獨立國家」說 持續維持總統聲量第一

【文．楊雪妍】

賴清德的台灣已是主權獨立國家話題繼續延燒，侯友宜指賴是為選舉改口，為此，網友討論十分激烈，不過換個媒體似乎網友的看法大不同？！根據QuickseeK 總統大選每日情報總統候選人聲量排名，8/16到8/17的潛在候選人聲量排名賴清德躍升第一名，聲量是25,635，第二名是侯友宜，聲量是15,246 (上升1)，第三名是柯文哲，聲量是14,216(下降1)，第四名是郭台銘，聲量是9,690。

根據 QuickseeK的調查，賴清德位居第一名，主要是東森新聞的fb在討論「賴清德指台灣已是主權獨立國家 侯友宜：為選舉改口」，這個新聞一出，引起網友熱議，討論聲量有2863筆，網友表示「也是~國家的組成要素都具備了」、「至少他敢講啊！」、「說的完全沒錯啊！」。

而總統候選人聲量排名第二名的侯友宜，主要是Ptt的Gossiping在討論「侯友宜超車柯文哲竄升第二！2024總統最新民調搶先曝光」，討論聲量2240筆，版友表示「賴神依舊穩 看來不用請郭董出來了」。第三名的柯文哲，主要是Ptt的Gossiping在討論「宣示當選總統要徹查「綠能蟑螂」 柯文哲：能源轉型不該淪為黑金溫床」，討論聲量1035筆，版友表示「合乎綠法 才可以」。第四名的郭台銘，是Ptt的Gossiping在討論「傳郭台銘副手鎖定李佳芬 綠黨團：民進黨獻上無限祝福」，討論聲量2524筆，版友表示「賴: 謝謝你!你對我的好 我永遠不會忘記」。