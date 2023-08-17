電動車跨大步！全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池問市 充10分鐘跑400公里

【文．陸懷恩】

大陸電池業龍頭「寧德時代」昨（16日）公布自行研發的全球首款磷酸鐵鋰4C超充電池，並命名為「神行」超充電池，目前正申請註冊商標。據表示，神行超充電池效能為充電10分鐘、可「神行」800里（合400公里），對電動車的技術發展及普及性跨出一大步，也全面開啟新能源車超充時代。

寧德時代國內乘用車事業部首席技術官高煥在發布會上指出，神行超充電池可做到充電10分鐘、神行800里的超級充電速度，「神行超充電池除常溫狀態下充電快外，即使在零下10度的低溫環境，也可在30分鐘內充電至80%，實現全溫域閃電快充，真正意義上做到低溫如常溫。」

新電池採用「一體成組技術」，強化電池和箱體連接介面，保證結構強度。根據陸媒指出，在快充充電材料和電池設計基礎上，增加電池系統的熱管理性能，以實現快充性能，並兼顧硬體成本優勢，實現快充電池的全面普及。

在大陸被稱「萬億寧王」的新能源車大廠寧德時代，很重視鋰電池研發。上月初寧德時代開發出可降低爆炸、火災風險的帶蓋鋰電池，其首席科學家吳凱團隊從600多名候選人中脫穎而出，榮獲2023年歐洲發明家獎的《非歐洲專利局成員國獎》。

今年7月初獲歐洲頒發發明家獎的寧德時代首席科學家吳凱說，「快充」的速度會更快，寧德時代已在研發。 搜狐網

吳凱當時說，搭載先進、安全電池的電動汽車正讓更多人擁抱可持續的生活方式，從而推動全球能源轉型。」他希望未來，有更多全球性發明加入新能源領域。針對這次的超充，吳凱表示，快充技術的下一步是與加油一樣，充電5至7分鐘能行駕400公里，「寧德時代正在研發，相信很快就能把產品推出來」。

寧德時代旗下所屬的「新能源科技公司」近日已向相關單位申請註冊「神行」系列商標，包括「時代神行」、「神行電池」、「寧德時代神行」等，這款神行超充電池採石墨快離子環技術，預計在今年底可量產，明年第一季就可上市，屆時市面就可買到搭載神行超充電池的汽車。

成立於2011年的寧德時代總部位於福建省寧德市，海內外已有13家大型電池生產製造基地，其中，福建寧德基地和四川宜賓基地被世界經濟論壇選為全球燈塔工廠，這是鋰電行業僅有的兩座燈塔工廠，宜賓基地則是全球首家電池零碳工廠。