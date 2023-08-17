烏克蘭反攻不利 北約祕書長辦公室主任竟建議基輔放棄領土以加入北約

【文．宋秉忠】

烏克蘭反攻進展緩慢，讓北約開始覺得不耐煩，北約秘書長辦公室主任詹森（Stian Jenssen）竟然建議烏克蘭放棄部分領土，以交換加入北約，烏克蘭總統府則批「太過荒謬」。

據挪威《世道報》（Verdens Gang）報導，詹森在挪威阿倫達爾（Arendal）舉行的小組會議中表示，「我認為解決方案可能是烏克蘭放棄領土，並獲得北約成員資格。」

挪威外交政策研究所 (NUPI) 高級研究員 戈吉米爾斯基（Jakub M. Godzimirski）指出，詹森的公開聲明可能是一個信號，表明北約正在探索新戰略，以找到解決俄羅斯和烏克蘭衝突的辦法。

戈吉米爾斯基表示，他和詹森談過很多次，無論是在公開會議還是非公開會議上，詹森都是一個說話很謹慎的人，因此，他的談話顯示，北約有越來越多的人有類似想法，因為他們正在努力尋找擺脫這場戰爭的方法。

戈吉米爾斯基指出，對於詹森的說法，莫斯科可能有點高興，因為詹森是北約祕書長的幕僚長，當北約官員提出這類想法時，可以解釋為北約開始沿著這些思路思考如何結束俄烏戰爭。

雖然事後在媒體的追問下，詹森澄清，「必須由烏克蘭決定何時，以及以什麼條件進行談判」，但烏克蘭外交部發言人已在臉書上聲明，有關烏克蘭可以通過放棄部分領土而成為北約成員國的說法，是完全不可接受的。