少子化引發「廢校潮」 台家盟：下一步廢村

【文．楊允曦】

苗栗縣大湖鄉武榮國小在今年3位學生畢業後，面臨廢校的命運，實際上，少子化的衝擊，讓許多學校遭逢招不到人的窘境，然而更令人憂心的下一步是滅村。

根據統計，111學年全國少於29人的國小達193所，其中少於20人的國小則有68所，全台國小總人數不到50人的學校占全體國小數兩成，代表近年愈來愈多國小將走向廢校或整併。以苗栗縣內111所小學，有1/3的小校不足50名學生，全縣更有20多所國中小學生人數少於30人，而創校一甲子的武榮國小，就算免費提供早午餐及課輔，仍然連續2年沒有新生報到，因此隨著3名6年級生畢業後，所有校職員也跟著一起畢業。

然而若是讓當地的小孩轉往鄰近的小學上課，至少多了3、4公里，無獨有偶的是彰化縣的潭墘國小也是面臨相同的情形，對此，台灣家長教育聯盟理事長黃聰智表示，廢校不該是優先選項更非唯一選擇，應以學生受教權、安全做優先考量，教育部應該依法嚴格把關每一校的申請，並啟動修法討論各種可能學校型態，以因應少子化的嚴峻挑戰。

立委陳培瑜日前也表示，國發會積極推動地方創生，鼓勵青年回鄉、落地深耕，但卻可能面臨青年回鄉後子女無校可讀的困境，學校應作為地方重要文化據點，並結合社區團隊推動村落轉型，建議地方教育局處提供資源，協助地方學校轉型發展，否則可能因為學校的消失而讓村落也不見。武榮村長陳慶檸也認為，若能活化利用武榮國小校地，改建為社區關懷據點，方便東興、義和及武榮社區長輩使用，或者讓武榮國小用不同型式繼續辦學，也不失為教育的真義。