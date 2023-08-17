快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子化引發「廢校潮」 台家盟：下一步廢村

聯合新聞網／ 獨家報導
取自武榮國小網站
取自武榮國小網站

【文．楊允曦】

苗栗縣大湖鄉武榮國小在今年3位學生畢業後，面臨廢校的命運，實際上，少子化的衝擊，讓許多學校遭逢招不到人的窘境，然而更令人憂心的下一步是滅村。

根據統計，111學年全國少於29人的國小達193所，其中少於20人的國小則有68所，全台國小總人數不到50人的學校占全體國小數兩成，代表近年愈來愈多國小將走向廢校或整併。以苗栗縣內111所小學，有1/3的小校不足50名學生，全縣更有20多所國中小學生人數少於30人，而創校一甲子的武榮國小，就算免費提供早午餐及課輔，仍然連續2年沒有新生報到，因此隨著3名6年級生畢業後，所有校職員也跟著一起畢業。

然而若是讓當地的小孩轉往鄰近的小學上課，至少多了3、4公里，無獨有偶的是彰化縣的潭墘國小也是面臨相同的情形，對此，台灣家長教育聯盟理事長黃聰智表示，廢校不該是優先選項更非唯一選擇，應以學生受教權、安全做優先考量，教育部應該依法嚴格把關每一校的申請，並啟動修法討論各種可能學校型態，以因應少子化的嚴峻挑戰。

立委陳培瑜日前也表示，國發會積極推動地方創生，鼓勵青年回鄉、落地深耕，但卻可能面臨青年回鄉後子女無校可讀的困境，學校應作為地方重要文化據點，並結合社區團隊推動村落轉型，建議地方教育局處提供資源，協助地方學校轉型發展，否則可能因為學校的消失而讓村落也不見。武榮村長陳慶檸也認為，若能活化利用武榮國小校地，改建為社區關懷據點，方便東興、義和及武榮社區長輩使用，或者讓武榮國小用不同型式繼續辦學，也不失為教育的真義。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

志工從無到有！全台最高齡村 雲林這社區成據點模範生

高雄登革熱+4、境外移入+2 左營、小港疫情群聚

延緩失能訓練手眼協調 金山六三社區長輩玩疊杯

少子化私校招生大不易 三大學貼紅榜慶「分發滿招」

相關新聞

美製史崔克輪式裝甲車現身烏克蘭戰場 遭俄無人機擊中

由俄羅斯無人機拍攝的影片透露，美軍提供給烏克蘭使用的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場；畫面中，史崔克輪式裝甲車遭到俄羅斯「柳葉刀」無人機命中。史崔克輪式裝甲車是美軍現役輕裝甲車輛中的主力，和國軍的雲豹甲車的性能相仿。

中美貿易再交鋒！中國對美商品加徵報復關稅 WTO：違規

美商務部長雷蒙多計劃本月下旬訪陸，訪前中美卻不斷交鋒！2018年4月北京對總值30億美元的128項美進口商品加徵關稅，世貿組織昨（16日）日裁定「違規」，指不符世貿組織義務，美貿易代表辦公室回應，已突顯中方的虛偽；大陸商務部則發報告，指控美國破壞世界貿易體系，擾亂全球產業和供應鏈。

南海戰略要衝轉西沙 中建島乍見新跑道 與永興島連線形成股肱

美國軍網《戰區》引述衛星資料顯示，中共繼南沙永署、美濟、渚碧礁建成飛機跑道後，如今在西沙群島的中建島，已建長約600公尺飛機跑道，顯示南沙島礁建制形成南海戰略要衝後，如今開始建置西沙。位在西沙南端的中建島一旦建成，與東北端永興島將連線形成股肱，成為中共制衡美軍的重要支點。

印軍S400防空飛彈前進藏南前線 掩護可攻擊大陸中西部的烈火飛彈

中印邊境對峙情勢升高，最新衛星照片曝光東線印軍在阿薩姆邦的焦爾哈德空軍基地部署S-400，其400公里的雷達探測距離可直接覆蓋到藏南地區以北的林芝市。

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

「德國製造」在歐盟市場的份額正遭「中國製造」蠶食鯨吞。一份研究指稱，在歐洲本土市場，德國企業正面臨著來自中國對手的競爭，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，該研究也引起德媒的注意，德國《商報》將這一發現稱之為「尤具爆炸性」。

郭台銘全台大造勢效果差 更多選民不樂見他參選

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統箭在弦上，近來積極在全台造勢、拉攏藍營地方派系。然而，根據台灣民意基金會今（17）日發布的民調顯示，41.5%的選民樂見郭台銘獨立參選、45.9%不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點，與上月相較，不樂見的比例增加了2.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣選民對郭台銘獨立參選疑慮漸增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦