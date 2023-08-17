九鵬基地試射疑似雄昇飛彈 展示遠程嚇阻戰力

【文．林齊萩】

國軍年度重要操演15日在屏東九鵬展開，各型飛彈陸續試射，有軍事迷目睹，今（16）日凌晨疑發射一枚「極機密」飛彈，彈體主段飛行一個多小時後，命中目標，有媒體直指就是代號「雄二E」（雄昇）型的地對地巡弋飛彈。

國軍今凌晨4時50分許發射的這枚飛彈，因為其神秘的發射時間、兩段式點火方式、巡弋時間約1小時等特性，加上軍方內部資料公布都僅稱「oo飛彈」，更讓外界留下想像空間，軍事迷紛紛熱議，認為就是傳說中的雄二E巡弋飛彈。

「雄二E」地對地巡弋飛彈為國軍現役的特種飛彈，射程達1000公里，由空軍防空暨飛彈指揮部部署，但從研發丶部署到服役，軍方從未讓「雄二E」公開亮相過，其彈體外觀也一直保有神祕面紗。

「雄二E」主要攻擊對象，為共軍防空飛彈及彈道飛彈陣地，主要攻擊重要據點，讓敵軍的防空、彈道飛彈往內陸撤退，替台灣航空兵力爭取防禦縱深，也讓反飛彈系統增加預警時間。

雄二E的射程雖約1200公里，但飛彈專家指出，射程不是飛彈的重點，而是飛彈的精度，飛彈的自動導引系統是GPS，台灣想準確打到目標，要看國軍是否能獲得高精度的導航數據。而這一切掌控在美國手中，如果美方不提供軍規級GPS資源和目標地貌即時資料，我軍飛彈命中目標的精準度即受限。

立法院長游錫堃去年曾在視訊演講時，點名我軍中程飛彈機密中的「雲峰飛彈」已可打到北京，還爆料「已經量產」，藉此強調台灣具有攻擊北京的能力，對岸要侵台前須先三思，在當時引發議論。