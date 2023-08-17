救經濟！人民銀行今年二度降息救經濟 依賴大陸的台灣產業慘了

【文．宋秉忠】

繼6月降息後，中國人民銀行15日再次分別調降一年期中期借貸便利（MLF）和七天期的逆回購利率分別下調0.15、0.1個百分點，使得兩項利率分別降至2.5%、1.8%，市場解讀是要搶救低迷的經濟；影響所及，當天美股三大指數大跌，其中，道瓊工業指數下跌361.24點或1.02%，影響最大的還是高度依賴大陸的台灣產業。

中國大陸（含香港）為台灣最大貿易市場。據海關統計，2022年兩岸貿易總額約為2714億美元，占台灣貿易比重29.9%，其中，台灣對中國大陸（含香港）出口約1860億美元，因受大陸清零政策影響，占比從四成下滑，但仍占38.8%；台灣對大陸貿易順差達1004億美元，占台灣2022年對全球貿易順差（521億美元）的192.7%。換言之，如果沒有對大陸的貿易順差，台灣國際貿易就將出現逆差。

因此，在大陸央行降息後，台灣學者及企業最擔心的就是台灣的出口會受到很大衝擊。

大陸降息除了衝擊到台灣製造業，也影響到台灣金融業，財經專家謝金河在臉書指出，印和闐日前貼文指出台灣金融業對大陸的曝險部位，其中凱基銀行及中國信託銀行都超過50%；而在大陸租賃市場有很高比重的中租迪和，上半年Eps7.74元，只比去年同期下跌7%，但是最近股價卻從283.5元跌至173元；亞洲水泥上半年Eps2.07元，表現不差，但股價也跌到38.2元。

謝金河分析，台灣的銀行業如果是對台商的授信，影響可能沒有那麼大，但像富邦的華一銀行或上海商銀在香港、在大陸有上海銀行，影響可能比較大。上海商業銀行業績非常平穩，但最近股價幾乎瀕臨今年新低。