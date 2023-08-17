海底撈可以美甲 也可以洗頭洗髮？無錫門店：正在試點

【文．陸懷恩】

服務著稱的大陸火鍋連鎖店「海底撈」，16日一則「海底撈可以洗頭髮了」的話題衝上微博熱搜，瞬間讓這家店再成關注焦點。從網友曬出的門店圖片可見，除了之前美甲服務外，旁邊還放洗頭椅、洗髮水、毛巾、吹風機等物品，看來用餐還可洗頭，真是一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。

據《紅星新聞》報導，這家店在江蘇省無錫市，是全大陸首家可以洗頭的海底撈店。從店面旁邊告示牌顯示，洗髮服務為200「撈幣」兌換一次。撈幣須通過就餐消費獲得，消費1元等於1撈幣。

對此，網友直呼「心動、想體驗」，表示「終於不用擔心吃完火鍋，頭髮會有味道了！」不少網友表示，「海底撈實在是太捲了」，對同行未來表示擔憂，「捲死同行了」、「掙錢越來越難了啊！」不過也有網友對能不能排上隊和體驗感如何等問題，存在疑慮。

洗髮區貼出告示，一次服務200撈幣，也就是消費200元人民幣以上就可免費享受洗髮一次。 引自微博

據報導，該門店是前兩天剛開始推洗頭服務的，工作人員表示，「（洗頭服務）也需要和美甲服務一樣取號排隊，大概20分鐘一個人。」工作人員說，其實在疫情前個別門店也有洗頭服務，只是疫情期間停止了，現在又重新開始推出。

用餐兼美甲兼洗頭，真是一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。 引自微博

《九派新聞》今天上午聯繫海底撈公關人員表示，這是門店進行的個性化創新試點，旨在為會員提供更多權益。據了解，提供洗頭服務的是海底撈無錫茂業天地店，工作人員說，目前體驗洗頭服務的顧客不少，顧客評價「還可以」，之後也會根據顧客回饋再進一步改善。

「海底撈」過去在大陸評價以服務著稱，如擔心客人排隊久等無聊，會放置茶水，安排店內人員表演，甚至用餐可免費觀賞川劇「變臉」及甩麵表演。網友認為，為了這個特殊服務，願特意去享受一次美食與洗髮的絕妙體驗。而相關討論經傳播，也為海底撈帶來關注及免費宣傳。