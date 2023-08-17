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美國大兵越界闖北韓 平壤沉默1個月後首度證實

聯合新聞網／ 獨家報導
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一名美軍大兵上月越界闖北韓。圖為兩韓交界板門店共同警備區。 取自中新社
一名美軍大兵上月越界闖北韓。圖為兩韓交界板門店共同警備區。 取自中新社
【文．林齊萩】

北韓官媒今（16）日證實，上月18日越過兩韓邊界進入北韓的美國陸軍二等兵金恩（Travis King）正拘留在北韓境內。這是事發一個月以來，平壤首次針對此事件正面回應。對此，美國國防部表示，未能證實北韓的訊息是否屬實，強調目前首要目標仍是確保該士兵能平安返國。

北韓官媒稱，調查期間，金恩坦承決定越界到北韓，是因為他對美國軍隊的非人道虐待和種族歧視很反感，並表達在北韓或第三國尋求庇護的意願。

23歲美國二等兵金恩在南韓酒吧與人起衝突，依傷害罪在當地入獄服刑近兩個月，上月17日被帶到機場，本來應返美受懲，卻從登機門開溜，後來即越界闖進北韓。

據美國網站The Messenger引述美國軍方報告稱，金恩於入獄服刑前，早在5月就預訂兩次南北韓非軍事區（DMZ）觀光行程，第一次無法成行，但參加了排定7月18日出發的第二次行程。所有非軍事區觀光團行程都會包括參觀板門店共同警備區（JSA）。

18日下午，金恩參加的觀光團抵達共同警備區域，遊客可自行步入作為談判場地的經典淺藍色建築而穿梭兩韓。當天下午，觀光團成員剛離開淺藍色建築，站在附近拍照的金恩冷不防地闖進北韓，目擊者稱他行動前還大笑三聲。

根據北韓官媒報導，金恩闖進北韓後遭北韓拘留，他也承認自己是非法越界；報導稱，北韓當局將持續調查金恩。

對此，美國國防部官員表示，由於事涉敏感，美國無法證實北韓所提有關金恩的訊息，但仍將動用一切可用的管道將金恩平安帶回美國，不過，美方並未透露更多細節。

過去遭北韓羈押的美籍人士，多數人遭判數年勞役，但都在外交斡旋下獲釋，其中有兩人在獲釋不久後死亡。

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