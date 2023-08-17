快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

侯友宜競辦公布2024競選主視覺 強調台灣再出發

聯合新聞網／ 獨家報導
國民黨總統參選人侯友宜13日在高雄造勢時宣示，要扛起台灣的重擔，讓兩岸恢復和平。 取自侯友宜臉書
國民黨總統參選人侯友宜13日在高雄造勢時宣示，要扛起台灣的重擔，讓兩岸恢復和平。 取自侯友宜臉書

【文．林齊萩】

距離2024年總統大選投票剩不到5個月，國民黨參選人侯友宜陣營今（16）日公布以「2024」作為競選Logo，強調2024是關鍵的一年，將決定走向戰爭？還是永保和平？侯友宜競選辦公室強調，侯友宜會和大家一起守護中華民國，遠離戰爭，讓台海和平，人民安居樂業，讓台灣再出發。

侯友宜競選辦公室公布競選Logo。 侯友宜競選辦公室提供
侯友宜競選辦公室公布競選Logo。 侯友宜競選辦公室提供

侯友宜競辦發言人李利貞指出，「2024」Logo以深藍色、粗黑字體呈現厚重、穩重感，代表侯友宜的政策最可靠，能讓民眾安居樂業，也代表國民黨絕對能帶領大家走出兵凶戰危的烏雲，永續兩岸的和平穩定。

侯友宜競辦發言人王敏旭則說，「2024」代表全體人民的數字，可以在2024的Logo底下寫上自己的心願，大家的心願就是台灣再出發、政黨輪替、安居樂業，而侯友宜就是最可靠的總統人選，會與大家一起守護中華民國，維繫台海和平；他還強調，2024年也是總結民進黨8年執政的重要時刻，這些年民進黨在完全執政的優勢下，用什麼態度對待人民？台灣現在被世界稱為最危險的地方，民進黨留下這樣的局面，我們必須警惕。

侯友宜競辦後續還將推出許多文宣小物，包括印有「2024」的T恤、帽子、保溫瓶、環保杯、手機桌布、背心等競選小物。在揭曉主視覺的同時，侯辦也公布了競選募款專戶帳號，期待更多人一起「參加2024」，實現政黨輪替。

李利貞表示，捐款帳戶是公開透明的，除了銀行帳戶轉帳，還有QR code線上捐款，盼各界一起為政黨輪替努力，並一起守護中華民國、下架貪腐無能的民進黨。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

相隔4天再南下高雄 侯友宜明晚掃市場、逛六合夜市衝人氣

綠批侯友宜城市外交成績墊底 新北嗆黨派之分破壞團結

金溥聰策略與黨中央不同調？ 侯友宜競辦：荒誕可笑

與侯友宜競辦策略不同調？ 楊智伃：黨以全國性為主

相關新聞

美製史崔克輪式裝甲車現身烏克蘭戰場 遭俄無人機擊中

由俄羅斯無人機拍攝的影片透露，美軍提供給烏克蘭使用的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場；畫面中，史崔克輪式裝甲車遭到俄羅斯「柳葉刀」無人機命中。史崔克輪式裝甲車是美軍現役輕裝甲車輛中的主力，和國軍的雲豹甲車的性能相仿。

中美貿易再交鋒！中國對美商品加徵報復關稅 WTO：違規

美商務部長雷蒙多計劃本月下旬訪陸，訪前中美卻不斷交鋒！2018年4月北京對總值30億美元的128項美進口商品加徵關稅，世貿組織昨（16日）日裁定「違規」，指不符世貿組織義務，美貿易代表辦公室回應，已突顯中方的虛偽；大陸商務部則發報告，指控美國破壞世界貿易體系，擾亂全球產業和供應鏈。

南海戰略要衝轉西沙 中建島乍見新跑道 與永興島連線形成股肱

美國軍網《戰區》引述衛星資料顯示，中共繼南沙永署、美濟、渚碧礁建成飛機跑道後，如今在西沙群島的中建島，已建長約600公尺飛機跑道，顯示南沙島礁建制形成南海戰略要衝後，如今開始建置西沙。位在西沙南端的中建島一旦建成，與東北端永興島將連線形成股肱，成為中共制衡美軍的重要支點。

印軍S400防空飛彈前進藏南前線 掩護可攻擊大陸中西部的烈火飛彈

中印邊境對峙情勢升高，最新衛星照片曝光東線印軍在阿薩姆邦的焦爾哈德空軍基地部署S-400，其400公里的雷達探測距離可直接覆蓋到藏南地區以北的林芝市。

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

「德國製造」在歐盟市場的份額正遭「中國製造」蠶食鯨吞。一份研究指稱，在歐洲本土市場，德國企業正面臨著來自中國對手的競爭，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，該研究也引起德媒的注意，德國《商報》將這一發現稱之為「尤具爆炸性」。

郭台銘全台大造勢效果差 更多選民不樂見他參選

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統箭在弦上，近來積極在全台造勢、拉攏藍營地方派系。然而，根據台灣民意基金會今（17）日發布的民調顯示，41.5%的選民樂見郭台銘獨立參選、45.9%不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點，與上月相較，不樂見的比例增加了2.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣選民對郭台銘獨立參選疑慮漸增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦