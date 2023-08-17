侯友宜競辦公布2024競選主視覺 強調台灣再出發

【文．林齊萩】

距離2024年總統大選投票剩不到5個月，國民黨參選人侯友宜陣營今（16）日公布以「2024」作為競選Logo，強調2024是關鍵的一年，將決定走向戰爭？還是永保和平？侯友宜競選辦公室強調，侯友宜會和大家一起守護中華民國，遠離戰爭，讓台海和平，人民安居樂業，讓台灣再出發。

侯友宜競選辦公室公布競選Logo。 侯友宜競選辦公室提供

侯友宜競辦發言人李利貞指出，「2024」Logo以深藍色、粗黑字體呈現厚重、穩重感，代表侯友宜的政策最可靠，能讓民眾安居樂業，也代表國民黨絕對能帶領大家走出兵凶戰危的烏雲，永續兩岸的和平穩定。

侯友宜競辦發言人王敏旭則說，「2024」代表全體人民的數字，可以在2024的Logo底下寫上自己的心願，大家的心願就是台灣再出發、政黨輪替、安居樂業，而侯友宜就是最可靠的總統人選，會與大家一起守護中華民國，維繫台海和平；他還強調，2024年也是總結民進黨8年執政的重要時刻，這些年民進黨在完全執政的優勢下，用什麼態度對待人民？台灣現在被世界稱為最危險的地方，民進黨留下這樣的局面，我們必須警惕。

侯友宜競辦後續還將推出許多文宣小物，包括印有「2024」的T恤、帽子、保溫瓶、環保杯、手機桌布、背心等競選小物。在揭曉主視覺的同時，侯辦也公布了競選募款專戶帳號，期待更多人一起「參加2024」，實現政黨輪替。

李利貞表示，捐款帳戶是公開透明的，除了銀行帳戶轉帳，還有QR code線上捐款，盼各界一起為政黨輪替努力，並一起守護中華民國、下架貪腐無能的民進黨。