柳青接任波音中國總裁 曾負責政府關係團隊

【文．陸懷恩】

波音公司今（16）日宣佈，由美籍華人柳青接任波音中國區總裁，任命案9月1日正式生效。據悉，服務34年的前波音中國總裁謝利嘉（Sherry Carbary）此前宣佈計劃於2023年年內退休，直至7月10日起，柳青已受命代理波音中國總裁職務。

《IT之家》報導，作為波音中國區總裁，柳青將負責制定和貫徹波音在中國「最大的民用航空市場之一」的發展和合作戰略。他將常駐北京，向波音國際集團總裁尼爾森（Dr. Brendan Nelson）彙報工作。

尼爾森表示，「中國一直都對波音至關重要，我們非常幸運可讓柳青來領導中國業務，並打造與中國客戶和利益相關方的重要合作夥伴關係。基於超過20年的企業高管經驗，柳青對中國市場有著獨到的理解和深刻的認識。」

出生於遼寧省的柳青，擁有超過20年在華企業高管經驗，包括福特汽車大中華區副董事長、福特汽車國際市場集團副總裁兼法律總顧問、克萊斯勒汽車及克萊斯勒-戴姆勒公司高管。接任波音中國總裁前，柳青曾任波音飛行服務業務高管，並負責帶領波音在大陸的政府關係團隊，管理世界各地15個培訓中心、近5000名員工。

波音中國區新任總裁柳青，9月1日正式上任，他過去曾負責與北京高層打交道。 引自IT之家

獲任新職後，柳青表示，很榮幸有機會幫助提升波音在中國半個多世紀以來建立的卓越成功和合作夥伴關係。「未來20年，中國將需要近8500架新民用飛機和價值5500億美元的民航服務，我的工作重點，就是確保團隊做好準備來支援客戶並滿足這一需求。」

波音與中國大陸合作已長達半世紀，1972年美國總統尼克森首度訪北京時，就將波音飛機引進中國市場，如今波音已成大陸航空客貨運系統主力。目前，超過10000架飛行世界各地的波音飛機，使用中國製造的零部件和元件。

不過，受中美近期交惡影響，波音短期內要振作得加把勁。去年12月北京就因拒買美國波音，反讓歐洲空中巴士（空巴）陸續拿下逾1.6兆元訂單。