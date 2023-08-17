快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

柳青接任波音中國總裁 曾負責政府關係團隊

聯合新聞網／ 獨家報導
中美交惡也將影響波音訂單，去年底北京就把巨額訂單轉給了「空巴」。圖為波音737客機。 引自波音官網
中美交惡也將影響波音訂單，去年底北京就把巨額訂單轉給了「空巴」。圖為波音737客機。 引自波音官網

【文．陸懷恩】

波音公司今（16）日宣佈，由美籍華人柳青接任波音中國區總裁，任命案9月1日正式生效。據悉，服務34年的前波音中國總裁謝利嘉（Sherry Carbary）此前宣佈計劃於2023年年內退休，直至7月10日起，柳青已受命代理波音中國總裁職務。

《IT之家》報導，作為波音中國區總裁，柳青將負責制定和貫徹波音在中國「最大的民用航空市場之一」的發展和合作戰略。他將常駐北京，向波音國際集團總裁尼爾森（Dr. Brendan Nelson）彙報工作。

尼爾森表示，「中國一直都對波音至關重要，我們非常幸運可讓柳青來領導中國業務，並打造與中國客戶和利益相關方的重要合作夥伴關係。基於超過20年的企業高管經驗，柳青對中國市場有著獨到的理解和深刻的認識。」

出生於遼寧省的柳青，擁有超過20年在華企業高管經驗，包括福特汽車大中華區副董事長、福特汽車國際市場集團副總裁兼法律總顧問、克萊斯勒汽車及克萊斯勒-戴姆勒公司高管。接任波音中國總裁前，柳青曾任波音飛行服務業務高管，並負責帶領波音在大陸的政府關係團隊，管理世界各地15個培訓中心、近5000名員工。

波音中國區新任總裁柳青，9月1日正式上任，他過去曾負責與北京高層打交道。 引自IT之家
波音中國區新任總裁柳青，9月1日正式上任，他過去曾負責與北京高層打交道。 引自IT之家

獲任新職後，柳青表示，很榮幸有機會幫助提升波音在中國半個多世紀以來建立的卓越成功和合作夥伴關係。「未來20年，中國將需要近8500架新民用飛機和價值5500億美元的民航服務，我的工作重點，就是確保團隊做好準備來支援客戶並滿足這一需求。」

波音與中國大陸合作已長達半世紀，1972年美國總統尼克森首度訪北京時，就將波音飛機引進中國市場，如今波音已成大陸航空客貨運系統主力。目前，超過10000架飛行世界各地的波音飛機，使用中國製造的零部件和元件。

不過，受中美近期交惡影響，波音短期內要振作得加把勁。去年12月北京就因拒買美國波音，反讓歐洲空中巴士（空巴）陸續拿下逾1.6兆元訂單。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

遭糾青創基地進駐團隊未媒合占比近5成 尚未成熟是主因

台積電申請美國晶片補助命運 掌握在這30幾人手上

NASA攜手波音減碳排 新客機X-66A概念圖亮相

MLB／萊利、歐森背靠背開轟 勇士逆轉響尾蛇中止4連敗

相關新聞

美製史崔克輪式裝甲車現身烏克蘭戰場 遭俄無人機擊中

由俄羅斯無人機拍攝的影片透露，美軍提供給烏克蘭使用的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場；畫面中，史崔克輪式裝甲車遭到俄羅斯「柳葉刀」無人機命中。史崔克輪式裝甲車是美軍現役輕裝甲車輛中的主力，和國軍的雲豹甲車的性能相仿。

中美貿易再交鋒！中國對美商品加徵報復關稅 WTO：違規

美商務部長雷蒙多計劃本月下旬訪陸，訪前中美卻不斷交鋒！2018年4月北京對總值30億美元的128項美進口商品加徵關稅，世貿組織昨（16日）日裁定「違規」，指不符世貿組織義務，美貿易代表辦公室回應，已突顯中方的虛偽；大陸商務部則發報告，指控美國破壞世界貿易體系，擾亂全球產業和供應鏈。

南海戰略要衝轉西沙 中建島乍見新跑道 與永興島連線形成股肱

美國軍網《戰區》引述衛星資料顯示，中共繼南沙永署、美濟、渚碧礁建成飛機跑道後，如今在西沙群島的中建島，已建長約600公尺飛機跑道，顯示南沙島礁建制形成南海戰略要衝後，如今開始建置西沙。位在西沙南端的中建島一旦建成，與東北端永興島將連線形成股肱，成為中共制衡美軍的重要支點。

印軍S400防空飛彈前進藏南前線 掩護可攻擊大陸中西部的烈火飛彈

中印邊境對峙情勢升高，最新衛星照片曝光東線印軍在阿薩姆邦的焦爾哈德空軍基地部署S-400，其400公里的雷達探測距離可直接覆蓋到藏南地區以北的林芝市。

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

「德國製造」在歐盟市場的份額正遭「中國製造」蠶食鯨吞。一份研究指稱，在歐洲本土市場，德國企業正面臨著來自中國對手的競爭，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，該研究也引起德媒的注意，德國《商報》將這一發現稱之為「尤具爆炸性」。

郭台銘全台大造勢效果差 更多選民不樂見他參選

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統箭在弦上，近來積極在全台造勢、拉攏藍營地方派系。然而，根據台灣民意基金會今（17）日發布的民調顯示，41.5%的選民樂見郭台銘獨立參選、45.9%不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點，與上月相較，不樂見的比例增加了2.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣選民對郭台銘獨立參選疑慮漸增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦