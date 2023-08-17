2023年中國全力催生4款武器 連尚未現身的轟20都顯得過氣

【文．楊俊斌】

中國的軍工發展速度加快，多種多樣的裝備都在研發，2023年最值得期待的4款武器，在各種媒體中流傳，其中的亞軌道轟炸機更讓外界好奇。

轟20轟炸機到現在沒有現身，但已經有設計更先進的亞軌道轟炸機，已經研發成功還首飛，但沒有得到任何證實。

所謂的亞軌道轟炸機速度能達到20馬赫，速度能達到一小時全球到達，直接制衡西方國家對全球的威脅等。但如果真的成真，那真的是全球最快的轟炸機了。

這種飛行器真的研發成功，比目前最快的東風17型、東風27型飛彈，都還要要更快。理論上，已經沒有任何防護系統可以抵擋。

另一絶殺武器系統就是傳說中的096型戰略核子潛艇，這款核潛艇採用雙層耐高壓的金屬外殼建造，能夠解決之前的噪音問題，能夠在海底500公尺左右的深度進行潛航；距離美國的戰略核潛艇的下潛深度600公尺還有一定的差距，但是靜音性能已經大幅提升，能夠接近自然洋流的90分貝左右，混入大海的自然聲響中，航行時難以被探測發現。

巨浪三型洲際彈道飛彈，就是核潛艇攜帶的主要攻擊型飛彈，射程超過1.4萬公里，能夠從打擊美國的大部分城市，能攜帶最多10枚分導彈頭，分散追蹤打擊不同的目標。

096核潛艇能夠一次攜帶24枚巨浪3型導彈，相當於能同時打擊200多個不同的目標，這款巨浪3導彈形成的摧毀烈度是非常大的。

空警3000預警機能強化共軍空戰的信息化和智能化，空警3000的雷達技術有著更大的進步，在雷達的偵測範圍內，實現無盲區偵測，比過去的空警500更先進，能夠長時間續航，平穩持續提供更為敏銳的觀察力和具有引導精準攻擊的能力。