快訊

雨轟全台傳災情！11縣市大雨特報 警戒區域出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023年中國全力催生4款武器 連尚未現身的轟20都顯得過氣

聯合新聞網／ 獨家報導
網友製作的中國轟炸機想像圖。 取自微博中青軍事
網友製作的中國轟炸機想像圖。 取自微博中青軍事

【文．楊俊斌】

中國的軍工發展速度加快，多種多樣的裝備都在研發，2023年最值得期待的4款武器，在各種媒體中流傳，其中的亞軌道轟炸機更讓外界好奇。

轟20轟炸機到現在沒有現身，但已經有設計更先進的亞軌道轟炸機，已經研發成功還首飛，但沒有得到任何證實。

所謂的亞軌道轟炸機速度能達到20馬赫，速度能達到一小時全球到達，直接制衡西方國家對全球的威脅等。但如果真的成真，那真的是全球最快的轟炸機了。

這種飛行器真的研發成功，比目前最快的東風17型、東風27型飛彈，都還要要更快。理論上，已經沒有任何防護系統可以抵擋。

另一絶殺武器系統就是傳說中的096型戰略核子潛艇，這款核潛艇採用雙層耐高壓的金屬外殼建造，能夠解決之前的噪音問題，能夠在海底500公尺左右的深度進行潛航；距離美國的戰略核潛艇的下潛深度600公尺還有一定的差距，但是靜音性能已經大幅提升，能夠接近自然洋流的90分貝左右，混入大海的自然聲響中，航行時難以被探測發現。

巨浪三型洲際彈道飛彈，就是核潛艇攜帶的主要攻擊型飛彈，射程超過1.4萬公里，能夠從打擊美國的大部分城市，能攜帶最多10枚分導彈頭，分散追蹤打擊不同的目標。

096核潛艇能夠一次攜帶24枚巨浪3型導彈，相當於能同時打擊200多個不同的目標，這款巨浪3導彈形成的摧毀烈度是非常大的。

空警3000預警機能強化共軍空戰的信息化和智能化，空警3000的雷達技術有著更大的進步，在雷達的偵測範圍內，實現無盲區偵測，比過去的空警500更先進，能夠長時間續航，平穩持續提供更為敏銳的觀察力和具有引導精準攻擊的能力。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

九鵬試射愛國者飛彈自爆 前飛彈營長周宇平指愛二來台已25年 需要重新檢測

九鵬基地飛彈射擊後提前爆炸 空軍：原因待查

因應中共長程飛彈威脅 美將在關島打造20座飛彈防禦系統

提升核力量…俄羅斯造船集團：新型核潛艦將配備極音速「鋯石」飛彈

相關新聞

美製史崔克輪式裝甲車現身烏克蘭戰場 遭俄無人機擊中

由俄羅斯無人機拍攝的影片透露，美軍提供給烏克蘭使用的史崔克輪式裝甲車，已出現在最前線的戰場；畫面中，史崔克輪式裝甲車遭到俄羅斯「柳葉刀」無人機命中。史崔克輪式裝甲車是美軍現役輕裝甲車輛中的主力，和國軍的雲豹甲車的性能相仿。

中美貿易再交鋒！中國對美商品加徵報復關稅 WTO：違規

美商務部長雷蒙多計劃本月下旬訪陸，訪前中美卻不斷交鋒！2018年4月北京對總值30億美元的128項美進口商品加徵關稅，世貿組織昨（16日）日裁定「違規」，指不符世貿組織義務，美貿易代表辦公室回應，已突顯中方的虛偽；大陸商務部則發報告，指控美國破壞世界貿易體系，擾亂全球產業和供應鏈。

南海戰略要衝轉西沙 中建島乍見新跑道 與永興島連線形成股肱

美國軍網《戰區》引述衛星資料顯示，中共繼南沙永署、美濟、渚碧礁建成飛機跑道後，如今在西沙群島的中建島，已建長約600公尺飛機跑道，顯示南沙島礁建制形成南海戰略要衝後，如今開始建置西沙。位在西沙南端的中建島一旦建成，與東北端永興島將連線形成股肱，成為中共制衡美軍的重要支點。

印軍S400防空飛彈前進藏南前線 掩護可攻擊大陸中西部的烈火飛彈

中印邊境對峙情勢升高，最新衛星照片曝光東線印軍在阿薩姆邦的焦爾哈德空軍基地部署S-400，其400公里的雷達探測距離可直接覆蓋到藏南地區以北的林芝市。

歐盟市場 中國製造正取代德國製造

「德國製造」在歐盟市場的份額正遭「中國製造」蠶食鯨吞。一份研究指稱，在歐洲本土市場，德國企業正面臨著來自中國對手的競爭，尤其是在德國處於領先地位的先進工業產品領域，該研究也引起德媒的注意，德國《商報》將這一發現稱之為「尤具爆炸性」。

郭台銘全台大造勢效果差 更多選民不樂見他參選

鴻海創辦人郭台銘獨立參選2024總統箭在弦上，近來積極在全台造勢、拉攏藍營地方派系。然而，根據台灣民意基金會今（17）日發布的民調顯示，41.5%的選民樂見郭台銘獨立參選、45.9%不樂見，不樂見者比樂見者多4.4個百分點，與上月相較，不樂見的比例增加了2.7個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，台灣選民對郭台銘獨立參選疑慮漸增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦